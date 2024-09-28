Укренерго не прогнозує відключень світла на неділю, 29 вересня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Увага! 29 вересня відключення не прогнозуються. Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що оператори почали підготовку до забезпечення стабільного звʼязку під час можливих знеструмлень взимку. Зі свого боку, в уряді прибирають бюрократичні перепони для виконання цих завдань.