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У Сумській громаді оголосили Дні жалоби за загиблими через удар РФ по лікарні

Дні жалоби оголосили 29 та 30 вересня.

У Сумській громаді оголосили Дні жалоби за загиблими через удар РФ по лікарні
Фото: Wikimedia

У Сумській міській територіальній громаді оголосили Дні жалоби за загиблими унаслідок російських ударів по лікарні.

Як йдеться у повідомленні Сумської міськради, 29 та 30 вересня оголошено Днями жалоби в Сумській МТГ.

На знак скорботи за загиблими буде приспущено Державний Прапор України на адмінбудівлях, на будівлях і спорудах підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності.

"У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів на території громади та звучання музики у закладах торгівлі, громадського харчування та у громадському транспорті. Вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Співчуття рідним і близьким", – зазначили у міськраді. 

Вранці 28 вересня російські окупанти завдали авіаудару по лікарні в Сумах. Також ворог здійснив повторний удар із застосуванням "Шахедів". Загинули 9 осіб, в тому числі і поліцейський.

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