Через повторну російську атаку на Сумщині загинув поліцейський

Російські терористи завдали повторного авіаційного удару по обласному центру, коли на місце події вже прибули поліцейські.

Сьогодні, 28 вересня, у результаті повторної атаки ворога на Сумщині під час несення служби загинув поліцейський Ігор Поладич.

Про це повідомили у Національній поліції.

Уранці російські терористи завдали повторного авіаційного удару по обласному центру, коли на місце події вже прибули поліцейські.

Унаслідок атаки смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області полковник поліції Ігор Поладич.Більше 20 років свого життя Ігор присвятив службі в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов’язки. Йому було лише 43 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина – мати.

"Добрим, щирим, позитивним-саме таким Ігор залишиться в пам’яті колег. Керівництво та весь особовий склад поліції Сумщини сумує через непоправну втрату та висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Назавжди в наших серцях! Назавжди в строю! Ніколи не пробачимо! Вічна пам’ять тобі, герою", – зазначили у Нацполіції.