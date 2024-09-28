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​Лубінець заявив про випадки насилля над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині

За словами омбудсмана, останні півроку діти та інші особи зверталися по допомогу, однак не отримали жодного реагування.

​Лубінець заявив про випадки насилля над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині
Омбудсман Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

У навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині над дітьми імовірно здійснювали фізичине, психологічне та сексуальне насилля. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині", – написав він у телеграмі.

Йдеться про заклад, який розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. 

За словами омбудсмана, через відомості про імовірне насилля ініціювали моніторинговий візит, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери - психологи з Благодійного фонду "Голоси Дітей" та "СОС Дитячі Містечка".

"Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня", – повідомив Лубінець.

Також діти скаржились, що їм систематично говорили: «Ти нікому не потрібен/-а», «Твої батьки алкаші», «Ти хворий/-а», «З тебе нічого доброго не вийде». Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до «хворих», недієздатних - «у них діагноз, вони неадекватні», що унеможливлювало їх подальший розвиток  та реабілітацію.

За словами омбудсмана, останні півроку діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження.

"Ми викликали представників Національної поліції України та  органи прокуратури на місце та змусили в нашій присутності почати документувати факти порушення. За наслідками реагування - відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: «сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи", – йдеться у повідомленні.

Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.

З понеділка Лубінець ініціює нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств.

"Я буду контролювати, щоб слідство неупереджено та швидко перевірило факти, виявленні під час моніторингового візиту, та було на стороні захисту прав та найкращих інтересів дитини, і результатом буде притягнення до відповідальності кожного, хто став кривдником дітей чи не реагував, знаючи про порушення", –  зазначив він. 

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