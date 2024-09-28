Росіяни вбили одного цивільного на Донеччині, ще 14 людей поранено

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 2785 цивільних мешканців Донеччини.

За добу внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один мирний житель, ще 14 поранені.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Новому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", — написав Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 2785 цивільних мешканців Донеччини. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.