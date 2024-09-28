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Росіяни вбили одного цивільного на Донеччині, ще 14 людей поранено

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 2785 цивільних мешканців Донеччини.

Росіяни вбили одного цивільного на Донеччині, ще 14 людей поранено
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

За добу внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один мирний житель, ще 14 поранені.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Новому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", — написав Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 2785 цивільних мешканців Донеччини. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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