Росіяни вбили одного цивільного на Донеччині, ще 14 людей поранено

За добу внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один мирний житель, ще 14 поранені.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 27 вересня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Новому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", — написав Філашкін.
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 2785 цивільних мешканців Донеччини. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- У п'ятницю, 27 вересня, під ворожими ударами опинилися Краматорський та Покровський райони. Унаслідок російських обстрілів поранення отримали семеро мирних жителів.