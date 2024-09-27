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Російська армія атакувала Донецьку область, семеро людей зазнали поранень

Під обстрілами опинилися Покровський та Краматорський райони.

Російська армія атакувала Донецьку область, семеро людей зазнали поранень
Фото: Донецька обласна прокуратура

У п'ятницю, 27 вересня, під ворожими ударами опинилися місто Краматорський та Покровський райони. Унаслідок російських обстрілів поранення отримали семеро мирних жителів.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Під приціл окупантів потрапив мікрорайон Високо-Іванівка Слов’янської громади, там ворог використав "УМПБ Д-30 СН". Мінно-вибухових травм, перелому і струсу головного мозку зазнала подружня пара.

Крім того, росіяни з артилерії атакували місто Мирноград, внаслідок чого отримав проникаючі поранення тіла 51-річний містянин. 

Також під ударами опинилася Костянтинівка. Внаслідок обстрілів тілесні ушкодження зазнали четверо жителів – жінки віком 37 і 61 рік й двоє 36 та 67-річні чоловіки. Постраждалі перебували поблизу торговельних об’єктів і за місцем мешкання. 

Фото: Донецька обласна прокуратура

У місті пошкоджено приватні та багатоквартирний будинок, торговельні об’єкти, кафе й магазин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Російська армія вранці 27 вересня атакувала Кривий Ріг. Внаслідок атаки частково зруйновано пʼятиповерхову будівлю районного управління поліції, пошкоджені розташовані поряд житлові будинки та автомобілі. Загинули троє людей, ще шестеро травмовані.
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