Російська авіація атакувала Харків, повідомляють про влучання на околицях

Після обіду 27 вересня російська авіація атакувала Харків.
Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано влучання на околицях обласного центру.
"Профільні служби виїхали на місце влучання. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав Синєгубов.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що на місці ворожого удару виникла пожежа. "Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - уточнив мер.
- Майже кожного дня місто потерпає від атак Росії КАБами. Так, 26 вересня від обстрілів постраждали четверо людей, одна з авіабомб влучила у житловий будинок.
- 24 вересня під бомбардуванням опинилися житлові райони міста, тоді загинули 5 людей, ще понад 30 були поранені.