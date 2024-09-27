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Генштаб ЗСУ: росіяни попри чималі втрати намагаються прорвати оборону українських військ

Найгарячіше - на Курахівському і Покровському напрямках.

Генштаб ЗСУ: росіяни попри чималі втрати намагаються прорвати оборону українських військ
українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 27 вересня росіяни, незважаючи на значні втрати, продовжують спроби прорвати оборону українських військ. 

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у п'ятницю найгарячіше на Курахівському і Покровському напрямках. Загалом від початку доби відбулося більш ніж 70 бойових зіткнень.  

Росія не припиняє обстріли прикордоння Сумщини і Чернігівщини.Постраждали райони населених пунктів, таких як Студенок, Велика Писарівка, Новомиколаївка, Ободи та Бояро-Лежачі. Крім цього, ворог завдав ударів КАБами по районам населених пунктів, таких як Прогрес, Яструбщина, Комарівка, Студенок, Мелячиха, Біловоди, Ходине, Бунякине, загалом скинувши 14 авіаційних бомб.  

Також окупанти завдали шість авіаційних ударів по Курській області, задіявши сім авіабомб.  

На Харківському напрямку загарбники двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів українського війська у районі Вовчанська, наші війська відбили атаки.  

На Куп’янському противник шість разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, чотири боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована.  

На Лиманському загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Греківки, Макіївки, Невського та Новосадового. Чотири боєзіткнення завершилися, ще два тривають.  

На Краматорському загарбники здійснили три штурмові дії за підтримки армійської авіації в напрямку позицій нашого війська поблизу Григорівки та Ступочки. Всі атаки окупантів відбили.  

На Торецькому росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка, де Сили оборони відбили дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддаються райони Дружби, Берестка та Костянтинівки.  

На Покровському противник вже здійснив 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 15 атак противника, чотири атаки тривають.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбили 13 атак окупаційної армії, чотири атаки тривають.

На Времівському наші війська відбили п’ять атак у бік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки, ще три атаки тривають, спроби просунутися до успіхів противнику не принесли.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти здійснили по одній невдалій спробі атакувати наші підрозділи поблизу Новодарівки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно намагався вибити українських воїнів з займаних позицій.

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