У Костянтинівці на Донеччині затримали російського агента

На Донеччині судитимуть шпигуна з Костянтинівки, який розкривав місця дислокації артилерійських підрозділів та вогневих позицій ЗСУ.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

До суду скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

У грудні 2022 року мешканець м. Костянтинівки долучився до однієї з проросійських спільнот у застосунку "Telegram". У ході спілкування з учасниками чату чоловік почав поширювати дані про місця дислокації Сил оборони України.

"Зокрема, у текстових повідомленнях він вказував на розташування артилерійських підрозділів і вогневих позицій ЗСУ на території свого міста, а також сіл Іванопілля, Клебан-Бик і Олександро-Шультине Краматорського району. За 4 місяці обвинувачений надіслав 8 повідомлень воєнного характеру", — додають в прокуратурі.

За клопотанням прокурора до оголошення вироку суду він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.