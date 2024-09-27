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Укрнафта заявила про факти підробки її паливних талонів

Фальсифіковані талони продаються на сайтах оголошень. 

Укрнафта заявила про факти підробки її паливних талонів
Укрнафта
Фото: Укрнафта

Останнім часом виявлено факти підробки паливних талонів UKRNAFTA. Про це повідомило ПАТ "Укрнафта". 

"Просимо всіх бути уважними та не купувати талони на пальне у потенційних шахраїв!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що  фальсифіковані талони продаються на сайтах оголошень і можуть мати вигляд, схожий на перший погляд, на справжні, проте містять неправдиві дані, і тому використовувати їх на АЗС неможливо. Крім того, зафіксовано випадки перепродажу паливних талонів, термін дії яких закінчився, що також унеможливлює їх використання на АЗС.

"Справжні талони на якісне пальне, які наразі популярні серед водіїв, можна придбати лише в компанії ТОВ "Укрнафта-Постач"... Для цього юридична особа має укласти відповідний договір", - нагадали в Укрнафті.

Для фізичних осіб зручніше використовувати мобільний застосунок UKRNAFTA та отримувати знижку 2 грн від ціни стели на дизель і бензин та 0,5 грн на скраплений газ на 50 літрів обраного пального щомісяця.

  • "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 р. компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 460 власних і 85 в управлінні.
  • З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 
  • У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою наразі управляє Міноборони.
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