Укрнафта заявила про факти підробки її паливних талонів

Останнім часом виявлено факти підробки паливних талонів UKRNAFTA. Про це повідомило ПАТ "Укрнафта".

"Просимо всіх бути уважними та не купувати талони на пальне у потенційних шахраїв!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фальсифіковані талони продаються на сайтах оголошень і можуть мати вигляд, схожий на перший погляд, на справжні, проте містять неправдиві дані, і тому використовувати їх на АЗС неможливо. Крім того, зафіксовано випадки перепродажу паливних талонів, термін дії яких закінчився, що також унеможливлює їх використання на АЗС.

"Справжні талони на якісне пальне, які наразі популярні серед водіїв, можна придбати лише в компанії ТОВ "Укрнафта-Постач"... Для цього юридична особа має укласти відповідний договір", - нагадали в Укрнафті.

Для фізичних осіб зручніше використовувати мобільний застосунок UKRNAFTA та отримувати знижку 2 грн від ціни стели на дизель і бензин та 0,5 грн на скраплений газ на 50 літрів обраного пального щомісяця.