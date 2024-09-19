Отримали підозри нові учасники схеми, за якою шахраї видурили у сільгоспвиробників мільйони гривень

Схему викрили ще у лютому минулого року, але тепер стало відомо про нові епізоди.

Правоохоронці викрили нові факти шахрайства злочинної організації, яка привласнювала в аграріїв кошти, начебто купуючи вирощену сільськогосподарську продукц. – зернові та олійні культури. Отримали підозри нові учасники схеми ,у тому числі і податківці.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР.

Правоохоронці заблокували схему ще у лютому минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо керівників та учасників злочинної організації за фактами заволодіння понад 92 млн гривень суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей направлено до суду.

Проте під час слідства була встановлена причетність фігурантів ще й до заволодіння коштами компаній з Хмельницької області на майже 30 млн грн. Також були виявлені раніше невстановлені учасники попередніх злочинів.

Ззловмисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільгосппродукцію. Надалі імітували переговори між ними, і після оплати товару привласнювали кошти.

Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, до її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних «клієнтів» ділки залучали представників фіскальних та правоохоронних органів які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом, зняту з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних.

Шахраї ретельно готували злочини. Отримавши дані щодо потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших держустанов.

Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль». Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з бізнесменами, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. Вони пропонували вищу за ринкову ціну. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори нібито «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти замовника. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до реальних банківських рахунків, учасники злочинної організації відразу перераховували їх на підставні, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Наразі 5 фігурантів, серед яких керівник та активні учасники злочинної організації отримали нові підозри, також про підозру повідомлено раніше невстановленим 4 особам, які виконували ролі підставних директорів. Трьом працівникам Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомлено про підозру у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку (ч. 3 ст. 362 КК України).

Дії учасників злочинної організації кваліфіковано:

за ч. 1 ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній)

ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство)

ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)

за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку)

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.