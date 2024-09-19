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Ексмера Сум Лисенка судитимуть за отримання хабаря

Також судитимуть посадовця Департаменту інфраструктури.

Ексмера Сум Лисенка судитимуть за отримання хабаря
Мер Сум Олександр Лисенко
Фото: Сумська міська рада

До суду скерували справу щодо отримання 2,1 млн хабаря колишнім мером Сум Олександром Лисенком.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього міського голови міста Суми та його спільника – колишнього директора Департаменту інфраструктури Сумської міськради у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", – йдеться у повідомленні Спеціалізованою антикорупційної прокуратури (САП).

Слідство встановило, що чиновники вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міськради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

Упродовж листопада 2022 – жовтня 2023 року задокументували отримання ними неправомірної вигоди у загальній сумі 2 130 000 гривень.

Фото: Пресслужба НАБУ

2 жовтня 2023 року мера міста та директора Департаменту викрили «на гарячому» одразу після одержання третьої частини обумовлених коштів - 1 430 000 гривень. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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