Завершили розслідування щодо чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського ГРУ, яку СБУ нейтралізувала навесні 2024 року. Напередодні 9 травня фігуранти готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві, а також закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у м. Львові.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ.
За матеріалами справи, таке завдання агенти отримали від свого російського куратора Юрія Сизова – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ.
За його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах. Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у гіпермаркетах, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.
Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто.
Слідством встановлено, закладати вибухівку і потім підірвати її мали двоє із банди. Вибухівкою їх забезпечили двоє інших обвинувачених.
Окрім цього, на замовлення РФ постачальники вибухівки також мали забезпечити евакуацію одного із учасників на територію країни-агресора, провівши його до лінії кордону з РФ.
Завдяки злагодженим діям правоохоронців теракти своєчасно попереджено.
Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були виявлені у м. Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів.
Ще 4 саморобні вибухові пристрої раніше були вилучені у м. Львові.Служба безпеки затримала ворожих агентів «на гарячому», коли вони встановлювали вибухові пристрої у Київському гіпермаркеті.
Згодом СБУ затримала ще двох учасників ворожої групи. Ними виявилися контрабандисти, які переправляли з Росії вибухівку для виконавців терактів.
Співробітник гру РФ Юрій Сизов відповідав також за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ вкотре спрацювала на випередження і запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів судитимуть затриманих відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 3 ст. 113 (диверсія);
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями);
- ч. 2 ст. 332 (організація незаконного перетину державного кордону).
Завдяки доказовій базі, зібраній українською спецслужбою, кільком зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.