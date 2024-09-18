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Судитимуть російських агентів, які планували серію терактів у Києві та Львові

Кільком зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Судитимуть російських агентів, які планували серію терактів у Києві та Львові
Затримання російських агентів
Фото: Офіс генпрокурора

Завершили розслідування щодо чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського ГРУ, яку СБУ нейтралізувала навесні 2024 року. Напередодні 9 травня фігуранти готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві, а також закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у м. Львові.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ.

За матеріалами справи, таке завдання агенти отримали від свого російського куратора Юрія Сизова – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ.

За його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах. Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у гіпермаркетах, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.

Замаскована витбухівка, яку розставляли російські агенти
Фото: СБУ
Замаскована витбухівка, яку розставляли російські агенти

Знайдена вибіхувка у коробці з-під чаю
Фото: СБУ
Знайдена вибіхувка у коробці з-під чаю

Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто.

Слідством встановлено, закладати вибухівку і потім підірвати її мали двоє із банди. Вибухівкою їх забезпечили двоє інших обвинувачених.

Переписка диверсантів із російським куратором
Фото: СБУ
Переписка диверсантів із російським куратором

Окрім цього, на замовлення РФ постачальники вибухівки також мали забезпечити евакуацію одного із учасників на територію країни-агресора, провівши його до лінії кордону з РФ. 

Завдяки злагодженим діям правоохоронців теракти своєчасно попереджено. 

Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були виявлені у м. Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів.

Ще 4 саморобні вибухові пристрої раніше були вилучені у м. Львові.Служба безпеки затримала ворожих агентів «на гарячому», коли вони встановлювали вибухові пристрої у Київському гіпермаркеті.

Телефон одного із диверсантів
Фото: СБУ
Телефон одного із диверсантів

Згодом СБУ затримала ще двох учасників ворожої групи. Ними виявилися контрабандисти, які переправляли з Росії вибухівку для виконавців терактів.

Співробітник гру РФ Юрій Сизов відповідав також за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ вкотре спрацювала на випередження і запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів судитимуть затриманих відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ⁠ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 3 ⁠ст. 113 (диверсія);
  • ч. 2 ⁠⁠ст. 258 (терористичний акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями);
  • ч. 2 ст. 332 (організація незаконного перетину державного кордону).

Завдяки доказовій базі, зібраній українською спецслужбою, кільком зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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