На Запоріжжі співробітниця оборонного заводу із спільником шпигували за ЗСУ для Росії

Серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу.

Один із затриманих зрадників у Запорізькій області

Контррозвідка Служби безпеки викрила зрадників, які працювали на головне управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ). Зловмисники діяли на Запоріжжі і готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

Про це повідомили у СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були системи ППО, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу.

Також окупантів цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

Агентами воєнної розвідки рф виявилося двоє жителів Запоріжжя. Одна із затриманих – співробітниця стратегічного оборонного заводу Запоріжжя. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.

Іншого агента СБУ затримала на гарячому, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних фігурант не тільки обходив місто, а й «втемну» випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов зі знайомими.

При обшуках у фігурантів виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.