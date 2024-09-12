У Львові правоохоронець із спільником за $18 000 організовували чоловікам виїзд за кордон

Викрили правоохоронця, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України

У Львові повідомили про підозру поліцейському Управління патрульної поліції у Львівській області та місцевому мешканцю. Їх підозрюють у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як зазначили у Львівській обласній прокуратурі, підозрювані за 18 000 доларів США обіцяли надати пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Військовозобов’язаних оформляли підмінними водіями рейсових автобусів.

Фото: Львівська обласна прокуратура У Львові викрили схему переправки військовозобов'язаних за кордон

Однією із гарантій успішного перетину кордону була оплата частинами. Частину обумовленої суми військовозобов’язаний сплачував авансом, іншу частину – вже після перетину держкордону.

Львів’янина затримано в порядку ст. 208 КК України під час отримання 10 000 доларів США.

Фото: Львівська обласна прокуратура Викрили схему переправлення чоловіків за кордон

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також за рішенням суду правоохоронця відсторонено від займаної посади.