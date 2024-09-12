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У Львові правоохоронець із спільником за $18 000 організовували чоловікам виїзд за кордон

Військовозобов’язаних оформляли підмінними водіямим рейсових автобусів.

У Львові правоохоронець із спільником за $18 000 організовували чоловікам виїзд за кордон
Викрили правоохоронця, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України
Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові повідомили про підозру поліцейському Управління патрульної поліції у Львівській області та місцевому мешканцю. Їх підозрюють у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як зазначили у Львівській обласній прокуратурі, підозрювані за 18 000 доларів США обіцяли надати пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Військовозобов’язаних оформляли підмінними водіями рейсових автобусів.

У Львові викрили схему переправки військовозобов'язаних за кордон
Фото: Львівська обласна прокуратура
У Львові викрили схему переправки військовозобов'язаних за кордон

Однією із гарантій успішного перетину кордону була оплата частинами. Частину обумовленої суми військовозобов’язаний сплачував авансом, іншу частину – вже після перетину держкордону.  

Львів’янина затримано в порядку ст. 208 КК України під час отримання 10 000 доларів США.

Викрили схему переправлення чоловіків за кордон
Фото: Львівська обласна прокуратура
Викрили схему переправлення чоловіків за кордон

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також за рішенням суду правоохоронця відсторонено від займаної посади.

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