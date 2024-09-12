У Львові правоохоронець із спільником за $18 000 організовували чоловікам виїзд за кордон

У Львові повідомили про підозру поліцейському Управління патрульної поліції у Львівській області та місцевому мешканцю. Їх підозрюють у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Як зазначили у Львівській обласній прокуратурі, підозрювані за 18 000 доларів США обіцяли надати пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Військовозобов’язаних оформляли підмінними водіями рейсових автобусів.
Однією із гарантій успішного перетину кордону була оплата частинами. Частину обумовленої суми військовозобов’язаний сплачував авансом, іншу частину – вже після перетину держкордону.
Львів’янина затримано в порядку ст. 208 КК України під час отримання 10 000 доларів США.
За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також за рішенням суду правоохоронця відсторонено від займаної посади.
- Нещодавно викрили львівського митника, який за $13 тисяч оформляв "білі квитки" для переправлення чоловіків за кордон.
- Перед цим затримали львів'янина, який за майже $17 тис мав виготовити документи для виїзду за кордон.
- У серпні на Львівщині ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон з використанням системи «Шлях».