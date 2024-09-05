Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
ГоловнаПраво

Затримали львів'янина, який за майже $17 тис мав виготовити документи для виїзду за кордон

За словами затриманого, він був тільки посередником.

Затримали львів'янина, який за майже $17 тис мав виготовити документи для виїзду за кордон
Затриманий львів'янин
Фото: ДПСУ

Вчора у Львові затримали 19-річного чоловіка, який причетний до схеми із виготовлення фіктивних документів, які надають право виїзду за кордон чоловікам призовного віку в період дії правового режиму воєнного стану.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Організатор схеми за виготовлення документів, які надають право виїзду за кордон чоловікам призовного віку в період дії правового режиму воєнного стану, мав заробити значну суму коштів. Його затримали вчора ввечері у Львові під час отримання неправомірних грошей", – зазначили у прикордонній службі. 

Львів'янин пообіцяв своєму "клієнтові" виготовити документи однієї з гуманітарних організацій в Україні. За це ділок запросив 16 900 доларів США. 

Вилучені гроші
Фото: ДПСУ
Вилучені гроші

Як додали у ДПСУ, за версією любителя легких грошей цю "роботу"і він знайшов в інтернет-мережі і нібито просто мав забрати кошти та перерахувати їх на свій криптогаманець, а згодом перевести на інший рахунок. За це, з його слів, він мав отримати певний відсоток.

Організатора незаконної схеми затримано в порядку ст.208 КПК України. Наразі йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies