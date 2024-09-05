За словами затриманого, він був тільки посередником.

Вчора у Львові затримали 19-річного чоловіка, який причетний до схеми із виготовлення фіктивних документів, які надають право виїзду за кордон чоловікам призовного віку в період дії правового режиму воєнного стану.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Організатор схеми за виготовлення документів, які надають право виїзду за кордон чоловікам призовного віку в період дії правового режиму воєнного стану, мав заробити значну суму коштів. Його затримали вчора ввечері у Львові під час отримання неправомірних грошей", – зазначили у прикордонній службі.

Львів'янин пообіцяв своєму "клієнтові" виготовити документи однієї з гуманітарних організацій в Україні. За це ділок запросив 16 900 доларів США.

Фото: ДПСУ Вилучені гроші

Як додали у ДПСУ, за версією любителя легких грошей цю "роботу"і він знайшов в інтернет-мережі і нібито просто мав забрати кошти та перерахувати їх на свій криптогаманець, а згодом перевести на інший рахунок. За це, з його слів, він мав отримати певний відсоток.

Організатора незаконної схеми затримано в порядку ст.208 КПК України. Наразі йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.