Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
ГоловнаПраво

Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"

Колишній нардеп координував агентурну мережу ФСБ в Україні.

Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала-зрадника
Фото: СБУ

У Києві викрили агентурну мережу елітного підрозділу фсб РФ – Департаменту контррозвідувальних операцій. Ворожий осередок складався із чотирьох осіб, а його координацією в Україні займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ. 

Ця агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

У разі успішного виконання ворожих завдань, екснардеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України.

Встановлено, що для зриву логістики Сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання: підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії.

Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом.

Один із затриманих зрадників
Фото: СБУ
Один із затриманих зрадників

Одна із затриманих
Фото: СБУ
Одна із затриманих

Ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які «цікавили» російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це - з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон.

Зрадники готували замах на Горрдона
Фото: СБУ
Зрадники готували замах на Горрдона

Правоохоронці затримали екснардепа – куратора агентурної мережі, виконавця диверсій, постачальника вибухових пристроїв та агентку, яка здійснювала зовнішнє спостереження.

Під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 113 (диверсія);
  • ст. 258 (терористичний акт).

Досудове розслідування триває.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies