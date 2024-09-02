​Викрили групу паліїв автівок військових, які "працювали" на півдні України

Викрили трьох членів групи та організатора серії підпалів автівок військовослужбовців ЗСУ та представників інших Сил оборони України у кількох регіонах України. Їх затримали у результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві та повідомили про підозри.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ.

Уродженець Генічеська контактував з невстановленою на цей час особою та організовував виконання його «замовлень», спрямованих на знищення автівок українських захисників. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань.

Координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю.До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі.

За кожне виконане "завдання" фігуранти отримували гроші. До злочинів готувалися ретельно та вчиняли їх вночі. Спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на мінівідеокамеру.

Правоохоронцями задокументовані факти підпалу зловмисниками щонайменше пʼяти автівок у Херсоні, Миколаєві та Одесі.

Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів – у Херсоні.

Фото: СБУ Один із затриманих злочинців

За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору фсб ще під час перебування у тюрмі.Після виходу на волю на колишнього в’язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.

Фото: СБУ Один із затриманих

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.