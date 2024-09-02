Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
Сталася авіакатастрофа у Харківському університеті Повітряних сил. Є загиблі
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
«Людолови» Зінаїди Тулуб: історичний роман з трагічною долею
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по вантажних зерновозах на Сумщині, є загиблий та поранені (оновлено)
ГоловнаПраво

​Викрили групу паліїв автівок військових, які "працювали" на півдні України

Паліям вдалося знищити 5 авто українських військовослужбовців.

​Викрили групу паліїв автівок військових, які "працювали" на півдні України
Затримання одноготіз паліїв
Фото: СБУ

Викрили трьох членів групи та організатора серії підпалів автівок військовослужбовців ЗСУ та представників інших Сил оборони України у кількох регіонах України. Їх затримали у результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві та повідомили про підозри.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ.

Уродженець Генічеська контактував з невстановленою на цей час особою та організовував виконання його «замовлень», спрямованих на знищення автівок українських захисників. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань.

Координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю.До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі.

За кожне виконане "завдання" фігуранти отримували гроші. До злочинів готувалися ретельно та вчиняли їх вночі. Спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на мінівідеокамеру.

Правоохоронцями задокументовані факти підпалу зловмисниками щонайменше пʼяти автівок у Херсоні, Миколаєві та Одесі.

Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів – у Херсоні.

Один із затриманих злочинців
Фото: СБУ
Один із затриманих злочинців

За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору фсб ще під час перебування у тюрмі.Після виходу на волю на колишнього в’язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.

Один із затриманих
Фото: СБУ
Один із затриманих

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies