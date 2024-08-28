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Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова
Інтерпол оголосив у розшук Наумова
Фото: ДБР

За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. 

Про це повідомили у ДБР.

Прізвище посадовця не вказують, однак із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Андрія Наумова. 

26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис.євро, 120 тис. дол.США та два дорогоцінні камені.

Розслідування триває.

У червні ДБР повідомило про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Він організував підробку офіційних документів, щоб уникнути кримінальної відповідальності в Сербії.

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