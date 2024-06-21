Ексначальника СБУ підозрюють у підробці документів для сербського суду

Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Він організував підробку офіційних документів, щоб уникнути кримінальної відповідальності в Сербії.

Як повідомили у ДБР, 7 червня 2022 року колишній високопосадовець намагався виїхати з території Сербії до Північної Македонії через прикордонний пункт Прешево, приховавши від митного контролю майно та гроші.

У нього було виявлено:

592 тис. 990 Євро,

120 тис. 102 долари США,

два смарагди.

Він пересувався на легковому автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині.

"Все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль» та у Службі безпеки України", – прокоментували у Бюро.

Зазначається, що підозрюваного затримали сербські правоохоронці, оскільки він порушив приписи ст. 86 Закону Республіки Сербія "Про запобігання відмиванню коштів" та ст. 12 Закону Республіки Сербія "Про митну справу".

Аби уникнути відповідальності, експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна.

Він вступив у злочинну змову з іншими особами та організував виготовлення підроблених офіційних документів. Зокрема, договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою. А також акт надання коштів до Договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою.

Після отримання від спільників пакета фальшивих документів, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш.

"Однак у взаємодії з правоохоронними органами Сербії слідчі ДБР та прокуратури довели факт підробки цих документів та передали їх сербському суду", – додали в ДБР.

Колишньому начальнику ГУВБ СБ України повідомлено про підозру у вченні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, а саме в організації підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються особами, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов’язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою вчинене за попередньою змовою групою осіб.

ДБР розслідує низку кримінальних проваджень щодо колишнього начальника внутрішньої безпеки СБУ, у тому числі й щодо незаконного збагачення, та вживає заходів щодо його екстрадиції до України.

Хто такий Андрій Наумов

На початку року стало відомо, що ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов із в'язниці в Сербії. Через розгляд апеляції йому поки що заборонили залишати країну.

Андрій Наумов працював у Генпрокуратурі, а потім – в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. У 2018 році став директором ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За його роботу в цьому підприємстві потім у правоохороцнів виникнуть питання.

З 2019 по 2021 Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. Це управління відповідає за контроль над працівниками СБУ. При цьому Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Він фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, не зіставного з офіційними доходами держслужбовця.

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, але на початку повномасштабного вторгнення Росії позбавив його цього звання і назвав "зрадником".

Наумов втік напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення.

У липні 2023 року суд у Сербії не дозволив екстрадицію Наумова до України.

Раніше також повідомлялось, що колишньому генералу СБУ Наумову, який підозрюється в наданні російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок у Росії.