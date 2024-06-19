Суд заборонив проросійську партію "Наш край"

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції та заборонив діяльність політичної партії "Наш край".

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду завершила розгляд адміністративної справи про заборону політичної партії "Наш край".

Тепер діяльність політичної партії в Україні заборонена. Також суд зобов'язав передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

"Звертаємо увагу на те, що повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної ради України", – ідеться у повідомленні.

Діяльність партії "Наш край"