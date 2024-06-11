Начальника управління Сумської ОВА судитимуть за хабарництво

Чиновник вимагав 5000 доларів за виготовлення та погодження документації.

Начальника управління Сумської ОВА судитимуть за отримання хабаря у розмірі 5000 доларів. Обвинувальний акт затверджено та направлено до суду.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Як зазначили прокурори, службовець повідомив керівнику ТОВ про необхідність сплатити 5 тис. доларів США за вирішення питань, пов’язаних із схваленням детального планування частини території для розміщення та експлуатації будівель та споруд.

5 лютого 2024 року він отримав першу частину хабаря в розмірі 2 500 доларів Решту – 8 лютого 2024 року, після чого його затримали правоохоронці.

Рішенням суду обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Наприкінці травня СБУ заявила про викриття заступника голови Рівненської облради на хабарі у понад півмільйона гривень. За цю суму чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця.