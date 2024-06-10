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На Київщині затримали чоловіка, який за $15 000 "гарантував" ухилення від мобілізації

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Київщині затримали чоловіка, який за $15 000 "гарантував" ухилення від мобілізації
На Київщині чоловік допомагав ухилятися від мобілізації
Фото: Нацполіція

У Київській області викрили схему ухилення від мобілізації. 36-річний киянин обіцяв чоловікам призовного віку допомогти виїхати за кордон. Вартість такої «послуги» вартувала бажаючим 15 000 доларів.

Про це інформує Нацполіція.

Маючи зв’язки в одному з медичних інститутів та військово-лікарській комісії при районному територіальному центрі комплектування на Київщини, чолвоік гарантував позитивно розв’язати питання щодо ухилення від військової служби. 

Правоохоронці затримали організатора під час отримання першого грошового траншу від «клієнта». 

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Київській області затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 7 500 доларів першого траншу", – повідомили у поліції.

Чоловік організував схему виїзду закордон
Фото: Нацполіція
Чоловік організував схему виїзду закордон

Наразі правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. 

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. 

Нещодавно завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця з Одеси, який намагався налагодити бізнес з переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови

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