Активність російських ДРГ на Сумщині помітно зменшилась — речник ДПСУ

Раніше на Сумському напрямку ворожі ДРГ здійснювали заходи по кілька разів на тиждень.

Останнім часом на Сумському напрямку спостерігається зменшення кількості ворожих обстрілів, а також спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише "Радіо Свобода".

"За останній період ми бачимо певне зниження активності обстрілів на Сумщині, якщо порівняти, наприклад, з весною. Водночас на Сумському напрямку знизилася кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України та кількість боєзіткнень із ними. Раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх викриття і, власне, боєзіткнення, щоб вибити такі групи з території України. За останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було", – зазначає Демченко.

Наразі ситуація на Сумщині залишається повністю контрольованою Силами оборони і жодного просування ворога не фіксується.

Водночас Росія продовжує обстрілювати прикордоння на півночі України, застосовуючи різноманітне озброєння.

"Ворог намагається не лише поцілити по місцях розташування Сил оборони нашої країни, прицільно б’є і по населених пунктах, від чого страждають мирні люди та цивільна інфраструктура на прикордонні", — додає він.