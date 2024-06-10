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Затримали зловмисника, який видурив у матері зниклого безвісти військового $3000

Шахрай представився правоохоронцем. Його затримали "на гарячому" під час передачі чергової суми.

Затримали зловмисника, який видурив у матері зниклого безвісти військового $3000
Затриманий шахрай
Фото: Нацполіція

У Чернігівській області затримали шахрая, який представився правоохоронцем і видурив у матері зниклого військовослужбовця 3000 доларів.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що видурюванням грошей у родини безвісти зниклого військовослужбовця займався раніше судимий за шахрайство мешканець міста Прилуки. 

Представившись поліцейським, фігурант приїхав до матері військового та повідомив, що її син ухиляється від мобілізаційного призову і нібито знаходиться у розшуку. Однак за три тисячі доларів пообіцяв вирішити питання з ТЦК та зняти його з розшуку. Мати, повіривши брехні псевдоправоохоронця, віддала всі свої заощадження.

Через деякий час, користуючись емоційним станом жінки, зловмисник знов зв’язався зі своєю жертвою. Він повідомив, що виконав свою частину договору, тому вона має до кінця розрахуватися з ним. У разі відмови платити – погрожував родині неприємностями.

"У відчаї жінка звернулась по допомогу до працівників Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки, які оперативно встановили особу зловмисника", – повідомили у Нацполі.

Завдяки злагодженим діям спільно зі спецпризначенцями КОРД та слідчими Прилуцького райвідділу поліції фігуранта затримали одразу після передачі йому 40 тисяч гривень.

Гроші, які виманив шахрай у матері зниклого військового
Фото: Нацполіція
Гроші, які виманив шахрай у матері зниклого військового

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже вручена підозра за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 7 років за ґратами.

Від 10  червня родичам військовополонених і цивільних заручників, яких повернуть в Україну, приходитиме сповіщення у додатку Дія. Це захистить рідних від шахраїв. 

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