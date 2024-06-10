Україна вперше застосувала пілотовану авіацію з засобами ураження від партнерів для удару по Росії, – джерела

Російська армія протягом тижня на 30% збільшила застосування ударних БпЛА типу Shahed. Ворог активно застосовував КАБи, особливо в Донецькій області та проти прикордонних районів Сумської і Харківської областей, повідомили LB.ua джерела в Силах оборони.

Також окупанти продовжують нарощувати інтенсивність застосування FPV-дронів на усіх напрямках, але переважно у Донецькій області. Водночас протягом тижня Сили оборони досягли помітних успіхів в ураженні цілей ворога.

Зокрема, вперше знищили новітній російський винищувач Су-57, яких Росія має обмежене число. Також був перший випадок застосування пілотованої авіації Повітряних Сил для удару по території Росії з застосуванням засобів ураження від країн-партнерів (на тлі наступу Росії на Харківську область все більше країн-союзниць дають дозволи на використання наданого озброєння проти військових цілей у Росії, – Ред.).

Згідно з даними співрозмовників редакції, минулого тижня авіаційне угруповання ворога на тимчасово окупованих територіях і довкола України складало близько 275 бойових літаків та орієнтовно 295 вертольотів. На території Білорусі перебуває до восьми літаків оперативно-тактичної та розвідувальної авіації Росії: Су-30СМ – шість одиниць та Су-24МР – дві одиниці.

Кількість авіаційно-ракетних ударів та аналіз інформації про постачання ракет і БпЛА свідчать, що їх запаси поповнюються на постійній основі, і це дозволять росіянам підтримувати існуючу інтенсивність ударів по всій території держави. Графік спорядження носіїв ракет та заходів підготовки екіпажів дозволяє припустити, що противник на початку тижня набув готовності до завдання чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України.

Співрозмовники також констатували підвищення диверсійної активності ворога в Сумській області. Не виключено, що за сприятливих умов росіяни спробують розпочати там "активні дії".

Наземне угруповання Збройних сил Росії, що бере участь у бойових діях проти України, нараховує близько 520 тисяч осіб, близько 3510 танків, ББМ – 8730, артилерійських систем – 5420, реактивних систем залпового вогню – 1340, ОТРК – 52.

Угруповання федеральної служби військ національної гвардії Росії на окупованій території України нараховує: одну бригаду, п'ять батальйонних тактичних груп, 44 тактичних групи, 111 зведених підрозділів поліції. Загальна чисельність: особового складу – до 32,7 тис.; танків – 20; ББМ – 795; артилерійських систем – 275; вертольотів – 20.

Ці дані приблизно такі ж, як отримані попереднього тижня.

Стосовно загрози для Сумської області говорили відкрито. ДПСУ наголошувала, що загрозу виключати не можна. 9 червня російські диверсанти встановили в прикордонному селі Рижівка ворожий прапор. Його вже знищили.