Джерела в Силах оборони: Росія зосередила наступ на 8 основних напрямках і посилила диверсійну діяльність у Сумській області

Ворог і надалі намагатиметься виснажити ресурси ППО, аби вдарити по ключових об'єктах. Наразі вона концентруватиметься на знищенні енергетичної системи.

Росія наразі зосереджує зусилля на спробах підготовки і продовження наступу на восьми основних напрямках (зокрема є загроза щодо Сумської області). У цій області ворог активізував диверсійні дії, повідомили джерела LB.ua у Силах оборони.

Зберігається ризик ураження наземних об’єктів по всій території, зокрема для Києва і обласних центрів північних і західних областей. За даними співрозмовників редакції, Росія надалі намагатиметься виснажити ресурси ППО, аби змогти вразити ключові об'єкти.

Наразі акценти будуть збережені на максимальному знищені енергетичної системи України.

Протягом тижня щодня ворог здійснював до 200 бойових вильотів тактичної/армійської авіації та обстріли до 170 населених пунктів.

Кількість авіаційно-ракетних ударів та аналіз інформації про постачання ракет та БпЛА свідчать, що запаси поповнюються на постійній основі, і росіяни зможуть підтримувати існуючу інтенсивність ударів по всій території держави.

Наземне угруповання збройних сил Росії з урахуванням втрат та заходів комплектування підрозділів становить: особового складу – близько 520,7 тис.; танків – близько 3510; ББМ – 8720; артилерійських систем – 5420; РСЗВ – 1340; ОТРК – 52.

Угруповання федеральної служби військ національної гвардії РФ на ТОТ України нараховує до 32,7 тис. осіб, танків – 20; ББМ – 795; артилерійських систем – 275; вертольотів – 20.