Джерела в Силах оборони: Росія зосередила наступ на 8 основних напрямках і посилила диверсійну діяльність у Сумській області

Росія наразі зосереджує зусилля на спробах підготовки і продовження наступу на восьми основних напрямках (зокрема є загроза щодо Сумської області). У цій області ворог активізував диверсійні дії, повідомили джерела LB.ua у Силах оборони.
Зберігається ризик ураження наземних об’єктів по всій території, зокрема для Києва і обласних центрів північних і західних областей. За даними співрозмовників редакції, Росія надалі намагатиметься виснажити ресурси ППО, аби змогти вразити ключові об'єкти.
Наразі акценти будуть збережені на максимальному знищені енергетичної системи України.
Протягом тижня щодня ворог здійснював до 200 бойових вильотів тактичної/армійської авіації та обстріли до 170 населених пунктів.
Кількість авіаційно-ракетних ударів та аналіз інформації про постачання ракет та БпЛА свідчать, що запаси поповнюються на постійній основі, і росіяни зможуть підтримувати існуючу інтенсивність ударів по всій території держави.
Наземне угруповання збройних сил Росії з урахуванням втрат та заходів комплектування підрозділів становить: особового складу – близько 520,7 тис.; танків – близько 3510; ББМ – 8720; артилерійських систем – 5420; РСЗВ – 1340; ОТРК – 52.
Угруповання федеральної служби військ національної гвардії РФ на ТОТ України нараховує до 32,7 тис. осіб, танків – 20; ББМ – 795; артилерійських систем – 275; вертольотів – 20.
- Про те, що Росія заради розтягнення фронту може знову піти в наступ на Сумську область, попереджали і раніше.
- 3 травня командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив, що у росіян є план захоплення Харкова або Сум, але невідомо, чи зможуть вони його реалізувати наявними силами.
- Згодом у опублікованому 14 травня коментарі New York Times керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що Росія планує наступ на Суми вже найближчими днями. Він уточнив, що росіяни від самого початку планували операцію в Сумській області, як і в Харківській. За словами Буданова, головна мета цієї операції – інформаційна: створити хаос та паніку і відтягти захисників від східних напрямків та дестабілізувати ситуацію в Україні.
- Народний депутат, секретар оборонного комітету Роман Костенко вважає, що наступ на Сумську і Чернігівську області "однозначно в якомусь вигляді буде".
- У Державній прикордонній службі говорили, що Росія не має достатньо сил для просування вглиб території України, але все рівно може атакувати Сумську область.