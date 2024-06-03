Журналісти New York Times викрили масштабну схему викрадення росіянами українських дітей-сиріт з Херсонщини

Майже пів сотні українських дітей вивезли на територію Росії. Щонайменше двоє з них вже влаштовані в російські сім'ї.

Журналісти The New York Times викрили російську схему викрадення дітей-сиріт, які на моент окупації Херсонщини перебували у Херсонському дитбудинку, ідеться у розслідуванні NYT.

Російська влада створила масштабну кампанію з викрадення та депортації українських дітей з окупованих територій Херсонщини.

Зокрема, мова йде про 46 вихованців Херсонського будинку дитини. На момент вторгнення у закладі перебували перебували немовлята та діти до п’яти років, деякі з них мали серйозні вади, наприклад, церебральний параліч.

Діти не були сиротами, у деяких з їхніх батьків були обмежені батьківські права, частина дітей була вилучена з неблагополучних родин або покинута.

24 лютого 2022 року під час активного наступу росіян на Херсонщині лікарка дитячого будинку Наталя Лукіна приїхала до своїх вихованців, щоб захистити їх. Ще за кілька тижнів до того, як росіяни ввели війська, у малюків були сформовані тривожні валізки на випадок вторгнення.

Однак у дитбудинку не було міцного укриття, яке вберегло б дітей від ворожих обстрілів. На карті бомбосховищ Наталія знайшла бетонний підвал, який вмістив 46 дітей, і разом з іншими працівниками перенесла туди малюків, їхні візки та матраци. Вони також взяли з собою їжу, ліки, електричні насоси та гастрономічні трубки для хворих дітей.

Того ж дня пастор місцевої церкви "Голгофа" завітав до підвалу та переконав персонал перевезти дітей у кращі умови. Так діти потрапили до підвалу церкви. Працівники дитбудинку затулили вікна коробками з підгузками, щоб ніхто не міг зазирнути всередину.

У квітні 2022 року уповноважена з прав людини в Україні написала в Telegram пост із проханням допомогти врятувати дітей із Херсона. Вона оприлюднила їхнє місцеперебування.

Росіяни не забарилися з "відповіддю". Того ж дня до церкви прибули озброєні люди з вимогою повернути дітей у дитячий будинок. Російських військових супроводжували представники пропагандистських ЗМІ, які звинуватили українську владу в спробі викрасти дітей.

Російські посадовці перевезли їх майже за 300 км від дому, весь час використовуючи дітей для своїх пропагандистських роликів. Зібрані докази вказують на те, що депортація найвразливіших жертв війни було частиною послідовної кампанії Володимира Путіна і його прибічників, спрямованої на стирання української ідентичності дітей.

"Журналісти The New York Times проаналізували дописи в російських соціальних мережах, отримали доступ до фото, відео, текстових повідомлень і документів, а також провели більш ніж 110 інтерв'ю з юристами та російськими і українськими посадовцями.

На думку фахівців у галузі права, те, що відбувалося з дітьми надалі, може бути воєнними злочинами", – пишуть автори розслідування.

Серед чиновників, яких згадують у тексті, тодішній так званий "міністр охорони здоров’я" Криму Ігор Кастюкевич (позивний "Навігатор") та російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

У Москві ж через два дні від початку повномасштабного вторгнення в Україну (26 лютого) відбулася низка зустрічей посадовців найвищих рангів.

Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова попросила Володимира Путіна допомогти перемістити вихованців дитячих установ України, які опинилися в зоні бойових дій. "Президент" пообіцяв усунути будь-яку "бюрократичну тяганину" на шляху влаштування дітей у російські сім’ї.

Новою "директоркою" дитбудинку стала педіатриня Тетяна Завальська, яка працювала в нічні зміни і на вихідних. Вона не приховувала своїх проросійських поглядів. На фасаді вивісили триколор, а російські політики почали привозити "подарунки" та гуманітарну допомогу.

Вже у травні 2022 року Володимир Путін підписав президентський указ, який спрощував вимоги для отримання громадянства. У низці окупованих областей опікуни мали право подати заяву на отримання російського громадянства від імені українських прийомних дітей і сиріт.

Напередодні українського контрнаступу на Херсон у жовтні 2022 року росіяни вивезли з міста 46 вихованців дитбудинку. Малюків доставили у Сімферополь і розділили між двома дитбудинками.

Деталей українській стороні ніхто не повідомляв. Прихований факт про вивезення дітей колишній посол США в Управлінні глобального кримінального правосуддя Стівен Репп назвав "насильницьким переміщенням", а не евакуацією.

"Те, що Росія вважає гуманітарною місією, є відвертим воєнним злочином", — додав він.

Згодом Марія Львова-Бєлова заявила, що її офіс сприятиме влаштуванню цих дітей у російські прийомні сім'ї лише в тому випадку, якщо їхні кровні батьки не будуть знайдені в Україні.

Це була ще одна брехня, бо росіяни "присвоювали" громадянство українським дітям, перекладали їхні документи та робили все, аби позбавити їх ідентичності, що є порушенням Конвенції про права дитини і воєнним злочином.

У грудні 2022 року Володимир Путін підписав ще один указ, який дозволяє опікунам на окупованих територіях відмовитися від українського громадянства від імені дітей під їхньою опікою.

Указ також пришвидшив саму процедуру. Раніше отримання громадянства могло зайняти до п’яти років, а тепер діти могли стати громадянами Росії за 90 днів або й швидше.

У своєму Telegram-каналі Марія Львова-Бєлова повідомила, що також стала прийомною матір’ю українського підлітка, який в подальшому отримав російське громадянство.

У відповідь на це Генеральний прокурор Міжнародного кримінального суду видав ордери на арешт Володимира Путіна та його Уповноваженої з прав дитини, звинувативши їх у "незаконному" вивезенні "щонайменше сотень дітей" із дитячих будинків по всій Україні.

Від моменту примусового вивезення українських дітей з дитбудинку у Херсоні минуло 19 місяців. За ці майже два роки діти подорослішали, і тепер вихователі заледве впізнають своїх підопічних. Щонайменше двоє з них вже влаштовані в російські сім'ї.

Лише семеро вихованців Херсонського дитбудинку вдалося повернути в Україну. На жаль, одна дитина померла від епілептичного нападу.

Решта херсонських дітей все ще залишаються під владою Росії.

Профілі ще 22 дітей з’явилися у російському федеральному банку даних дітей-сиріт. В анкетах зазначено, що вони з Криму, але інформації щодо місця народження немає.

Минуло вже 19 місяців з того часу, як дітей було вивезено з дитячого будинку в Херсоні. По їхніх фотографіях видно, як діти змінювались на протязі всього цього часу, так що зараз українські вихователі ледве можуть їх впізнати.

Це також може ускладнити роботу українських слідчих, які намагаються розшукати та повернути дітей, та вже порушили кримінальні справи проти Ігоря Кастюкевича і Тетяни Завальської, директорки дитячого будинку.

Викрадення Росією українських дітей з ТОТ