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Окупанти за добу здійснили 24 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Окупанти за добу здійснили 24 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 24 обстріли (83 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.  

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Карповичі – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Блешня – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Сновська громада:

Хрінівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Городнянська громада:

Гасичівка – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Сумська область  

Сумський район: 

Рясне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Високе – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Павлівка – 3 обстріли: 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Садки – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Водолаги – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Грабовське – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Катеринівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Яструбине – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Охтирський район: 

Ямне – 11 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Велика Писарівка – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Попівка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно скид з БПЛа. 

Шосткинський район:

Середина-Буда – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Ходине – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Соснівка – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

  • На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 3 людини.
  • Тим часом на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення. Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 215 людей, у тому числі 30 дітей.
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