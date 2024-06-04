У Києві під час затримання ухилянтів відбулася сутичка між цивільними та поліцією і військовими

Київський міський територіальний центр комплектування прокоментував конфлікт, що відбувся під час спроби затримання ухилянтів. Один із чоловіків чинив опір, і йому в цьому допомагали інші цивільні.

Такими діями громадяни свідомо дали порушнику втекти. У ТЦК додали, що під час конфлікту один із військових намагався вдарити цивільного провокатора, який перешкоджав законним діям правоохоронців.

"У місті Київ поблизу станції метро «Деміївська» під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку. Один із чоловіків намагався чинити опір. При спробі його затримати цивільні особи почали чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон. Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, в свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування", – пояснили в ТЦК.

Там запевнили, що співробітники Національної поліції України та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки діяли в рамках закону.

За перешкоджання мобілізаційним заходам є покарання відповідно до статті 114-1 Кримінального Кодексу України.