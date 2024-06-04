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«Добробут» відкрив власні діагностичні лабораторії в Києві. Термінові аналізи роблять впродовж години

Медична мережа «Добробут» відкрила дві власні діагностичні лабораторії «Добролаб» у своїх багатопрофільних лікарнях за адресами вул. Сімʼї Ідзиковських, 3, та пр-т Миколи Бажана, 12А. 

«Добробут» відкрив власні діагностичні лабораторії в Києві. Термінові аналізи роблять впродовж години
здача аналізів
Фото: Добробут

«Добролаб» оснащений сучасним обладнанням та реагентами виробників світового рівня. Кожний етап лабораторних досліджень автоматизований, а в діагностичних лабораторіях впроваджений внутрішній та зовнішній контроль якості.

Використання штучного інтелекту дозволяє звести до мінімуму вплив людського фактору і, як наслідок, — ймовірність помилки.

Пацієнти можуть здати аналізи в усіх медичних центрах «Добробут». Результати потрапляють в єдину медичну інформаційну систему мережі та одразу доступні для лікаря. Cito-запити (термінові) обробляються цілодобово у багатопрофільних лікарнях на Ідзиковських та Бажана за рекордно короткий час – впродовж 1 години. Це допомагає у швидкій діагностиці та подальшому лікуванні.

У «Добролаб» можна зробити найбільш затребувані види лабораторних досліджень за ринковими цінами: 

  • загальноклінічні дослідження;

  • біохімічні дослідження;

  • гормони;

  • імуногематологічні дослідження;

  • імунологічні та аутоімунні дослідження;

  • інфекції.

«Наш основний фокус – якість та безпека. Маючи за плечима 23 роки досвіду надання медичної допомоги, при створенні лабораторії ми керувались саме цими критеріями. Добролаб – це частина медичного простору Добробуту, де аналіз стає одним з етапів маршруту пацієнта. Так ми створили замкнений цикл – після отримання результатів у пацієнта є можливість отримати консультацію профільного лікаря, невідкладну допомогу та низку інших необхідних медичних послуг», — зазначила операційна директорка багатопрофільної лікарні «Добробут» на Ідзиковських, 3, Лідія Подкопаєва. 

Нагадаємо, наприкінці травня медична мережа «Добробут» відкрила Центр психічного здоров’я за адресою проспект Любомира Гузара, 3.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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