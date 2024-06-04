«Добробут» відкрив власні діагностичні лабораторії в Києві. Термінові аналізи роблять впродовж години

Медична мережа « Добробут » відкрила дві власні діагностичні лабораторії «Добролаб» у своїх багатопрофільних лікарнях за адресами вул. Сімʼї Ідзиковських, 3, та пр-т Миколи Бажана, 12А.

«Добролаб» оснащений сучасним обладнанням та реагентами виробників світового рівня. Кожний етап лабораторних досліджень автоматизований, а в діагностичних лабораторіях впроваджений внутрішній та зовнішній контроль якості.

Використання штучного інтелекту дозволяє звести до мінімуму вплив людського фактору і, як наслідок, — ймовірність помилки.

Пацієнти можуть здати аналізи в усіх медичних центрах «Добробут». Результати потрапляють в єдину медичну інформаційну систему мережі та одразу доступні для лікаря. Cito-запити (термінові) обробляються цілодобово у багатопрофільних лікарнях на Ідзиковських та Бажана за рекордно короткий час – впродовж 1 години. Це допомагає у швидкій діагностиці та подальшому лікуванні.

У «Добролаб» можна зробити найбільш затребувані види лабораторних досліджень за ринковими цінами:

загальноклінічні дослідження;

біохімічні дослідження;

гормони;

імуногематологічні дослідження;

імунологічні та аутоімунні дослідження;

інфекції.

«Наш основний фокус – якість та безпека. Маючи за плечима 23 роки досвіду надання медичної допомоги, при створенні лабораторії ми керувались саме цими критеріями. Добролаб – це частина медичного простору Добробуту, де аналіз стає одним з етапів маршруту пацієнта. Так ми створили замкнений цикл – після отримання результатів у пацієнта є можливість отримати консультацію профільного лікаря, невідкладну допомогу та низку інших необхідних медичних послуг», — зазначила операційна директорка багатопрофільної лікарні «Добробут» на Ідзиковських, 3, Лідія Подкопаєва.

Нагадаємо, наприкінці травня медична мережа «Добробут» відкрила Центр психічного здоров’я за адресою проспект Любомира Гузара, 3.