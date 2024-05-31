Епідуральна анестезія не тільки полегшує біль, але й зменшує ризики тяжких ускладнень після пологів – дослідження

Епідуральна анестезія під час пологів пов’язана зі зниженням тяжких материнських ускладнень у перші кілька тижнів після пологів.

Зокрема, серцевий напад, серцеву недостатність, сепсис і гістеректомію (видалення матки).

Нове дослідження опубліковане у The BMJ, пише Healthline.

Вчені вивчали дані 567 216 породіль із Національної служби здоров'я Шотландії з 2007 по 2019. Статистика включала як жінок, хто народив природним шляхом, і тих, в кого був незапланований кесарський розтин.

Важкі материнські ускладнення – це несподівані несприятливі результати пологів, які можуть призвести як до короткострокових, так і до довгострокових проблем зі здоров’ям. Фактори ризику, які називає акушерка-гінекологиня Кеся Гейзер:

Післяпологова кровотеча

Інфекція/сепсис

Прееклампсія/еклампсія

Інфаркт

Збільшення серця і ослаблення серцевого м'яза.

Аналіз даних показав, що 22% жінок мали епідуральну анестезію під час пологів. Важкі материнські ускладнення сталися у 4,3 жінок на 1000 пологів. Епідуральна анестезія була пов’язана з на 35% зниженим ризиком таких ускладнень.

Експерти пояснюють, що епідуральна анестезія не це лише про полегшення болю, вона також може зменшити небезпеку для вагітностей з високим ризиком.

«Епідуралка не лише допомагає полегшити біль, але й знищує ризик важких материнських ускладнень через зниження фізичної напруги матері, а це надважливо для вагітностей з високим ризиком», – каже Метью Казавант, доктор медичних наук та лікар-засновник центру акушерства та гінекології Саут-Лейк.

Він додає, що користь від епідуралки може прямо впливати на майбутні наслідки для здоров’я матері та дитини.

Наприклад, він помітив, що у матерів, які робили епідуральну анестезію, рідше спостерігають стрибки високого кров’яного тиску, помічають у них менше фізичного стресу. І це може зменшити ймовірність таких ускладнень, як прееклампсія (високий тиск у жінок під час чи після вагітності, які можуть вести навіть до судом).

Тіна Хендрік, докторка медичних наук, сертифікована акушер-гінекологиня Pediatrix Medical Group зазначає, що епідуральна анестезія впливає на самі м’язи: «Епідуральна анестезія має чимало переваг, включаючи полегшення болю, розслаблення м’язів тазу, що дозволяє дитині опуститися, і надання матерям відпочинку під час пологів. Я робила епідуральну анестезію під час народження обох моїх дітей».

Незважаючи на те, що дослідження показує переваги епідуральної анестезії, особливо для пацієнтів із ризиком серйозних материнських ускладнень, не всім процедура підійде. Тож варто консультуватися щодо себе зі своїм лікарем.