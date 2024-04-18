Міська влада Бурштина вирішила платити кожній жінці, яка народить у їхньому пологовому, щоб зберегти своє відділення

Бурштинська міська рада вирішила надавати грошову допомогу у 5000 гривень кожній жінці, що народжує в Бурштинській центральній міській лікарні в 2024 році.

Про це повідомляє сайт міської ради.

Ці кошти отримає кожна породілля, незалежно від місця реєстрації, їх зарахують на карту для виплат, і мами можуть їх використати на будь-які потреби дитини або свої.

Таке рішення громада ухвалила спільно з лікарями, аби зберегти своє пологове відділення і його не закривати. Про це в коментарі LB.ua розповіла директорка лікарні Галина Борецька.

Лікарні важливо, аби до них приїжджали народжувати жінки, інакше відділення доведеться закрити. Річ у тому, що в цієї лікарні немає договору з Національною службою здоров’я на пологи. Пропозицію подавали, але її відхилили через невідповідність вимогам, адже договір укладали зокрема з закладами, які з 1 квітня по 30 вересня 2023 року надали допомогу щонайменше 85 породіллям, повідомили LB.ua в НСЗУ. А за звітом лікарні за 2023 рік, за весь рік вони прийняли всього 90 пологів.

Це означає, що держава тут не покриває окремою сумою по пологах нічого: ні ліки, ні роботу лікарів, ні палати.

«Всі хочуть, щоб пологове відділення наше було. Наша лікарня визначена кластерною на Івано-франківський район, і такі послуги вже не будуть в регіоні ніде надавати, тому працюємо на перспективу. У Галичі закрили пологове минулого року, цьогоріч таке відділення закрили в Рогатині. Є породіллі, які хочуть народжувати ближче до дому. Кількість вагітних всюди стала меншою, люди більше туляться до більших міст, де є робота, тут лишається населення більше недітородного віку. Якщо виконаємо цю програму по кількості пацієнтів, то будемо законтрактовані НСЗУ на наступний рік», – розповіла директорка. Минулоріч договору з НСЗУ по пологах ця лікарня теж не мала.

Якщо відділення проводить менше ніж 250 пологів на рік, це в рази збільшує ризики лікарської помилки, яка призводить до малюкової та / або материнської смертності, сказав в інтерв’ю LB.ua міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко: «Навіть під час воєнного стану ми зменшуємо кількість пологових відділень, аби таких не було. І працюємо з маршрутами пацієнта».

Аби втримати своє відділення, його оновили. «Нещодавно відділення оновилось. Створені комфортні безкоштовні сімейні палати, де жінка може перебувати з дитиною і з кимось із членів сім'ї. Також покращилась матеріально-технічна база відділення. Є цілодобовий акушерсько-гінекологічний та неонатальний пост, необхідні медикаменти та розхідні матеріали для екстреної допомоги жінці та новонародженому. Закуплено нову лампу фототерапії, яка ефективна в лікуванні жовтяниці. Новий кардіотокограф, що забезпечує моніторинг серцебиття плода під час вагітності та весь період пологів. Покращилось харчування пацієнтів», – йдеться на сайті міськради.

Фото: Фото з соцмереж лікарні Ремонт у пологовому відділенні Бурштинської міської лікарні.

Оскільки держава не покриває зараз пологи тут через замалу кількість пологів, витрати на утримання відділення розділили між міським та лікарняним бюджетами, розповіла директорка лікарні,

Зарплату платить лікарня, медикаменти та ремонтні роботи – міськрада.

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