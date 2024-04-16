Дві університетські лікарні від медичних вишів зможуть лікувати українців за державний кошт: рішення уряду

Про це повідомляє МОЗ.

Якщо коротко, то це дозволяє університетським лікарням подаватися на державні контракти з лікування українців на рівні з усіма іншими медзакладами.

«Створення потужних університетських лікарень є одним з ключових кроків до покращення якості як медичної освіти в Україні, так і медичної допомоги загалом. Прийняте урядом рішення дозволяє першим двом університетським лікарням працювати за програмою медичних гарантій, а отже сформувати стійку фінансову базу для забезпечення якісної меддопомоги та підготовки висококваліфікованих медичних фахівців. Кожен студент, інтерн та медик зможе вдосконалювати свої професійні навички на практиці, а пацієнти — отримувати ефективне лікування», — каже міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За заявою МОЗ, університетська лікарня має стати потужним, багатопрофільним медзакладом, де поєднані медпрактика, освіта та наука під підготовки майбутніх медичних фахівців, а також їхній постійний доступ до практичної медицини для кращого навчання.