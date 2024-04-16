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Дві університетські лікарні від медичних вишів зможуть лікувати українців за державний кошт: рішення уряду

Уряд дозволяв університетським лікарням Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Національного університету охорони здоров’я України імені Шупика отримувати фінансування за надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Про це повідомляє МОЗ.

Якщо коротко, то це дозволяє університетським лікарням подаватися на державні контракти з лікування українців на рівні з усіма іншими медзакладами. 

«Створення потужних університетських лікарень є одним з ключових кроків до покращення якості як медичної освіти в Україні, так і медичної допомоги загалом. Прийняте урядом рішення дозволяє першим двом університетським лікарням працювати за програмою медичних гарантій, а отже сформувати стійку фінансову базу для забезпечення якісної меддопомоги та підготовки висококваліфікованих медичних фахівців. Кожен студент, інтерн та медик зможе вдосконалювати свої професійні навички на практиці, а пацієнти — отримувати ефективне лікування», — каже міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За заявою МОЗ, університетська лікарня має стати потужним, багатопрофільним медзакладом, де поєднані медпрактика, освіта та наука під підготовки майбутніх медичних фахівців, а також їхній постійний доступ до практичної медицини для кращого навчання.

  • Нагадаємо, що тут LB.ua пояснював, як студенти-медики можуть впливати на освітній процес.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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