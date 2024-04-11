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В Україні більшає дітей, хворих на кашлюк. Причина – замало щеплених, каже МОЗ

За два місяці 2024 року у МОЗ зареєстрували вже 515 випадків кашлюку в Україні, тоді як минулоріч за цей же період реєстрували тільки 27.

В Україні більшає дітей, хворих на кашлюк. Причина – замало щеплених, каже МОЗ
Фото: Макс Левин

Тобто у 2024 році захворюваність на кашлюк почала зростати у порівнянні з 2023 роком, пише Міністерство охорони здоров’я.

95,9% захворілих – діти. Переважно дошкільнята й діти раннього шкільного віку.

Основною причиною поширення захворюваності є те, що багато дітей досі не щеплені. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2023 рік в Україні від кашлюку були щеплені 83,4% дітей до року, і 82,7% дітей віком 18 місяців.

Кашлюк дуже заразний, легко поширюється повітряно-крапельним шляхом через кашель чи чхання.

Для немовлят кашлюк є найбільш небезпечним, бо може викликати тимчасову зупинку дихання (апное), викликаючи посиніння обличчя. Сам кашлюк у немовлят може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті.

Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба виснажлива та ослаблює організм.

Симптоми кашлюка

Кашлюк починається як ГРВІ. Через 5-8 днів розвивається нападоподібний кашель аж до почервоніння обличчя, кашель має характерний свист, виникають сльозотечі. 

Напади кашлю частішають вночі, їх може супроводжувати гарячка, нежить та інші ознаки ГРВІ. У немовлят кашель може не проявлятись.

Одужання починається через 4-8 тижнів, хворий починає рідше кашляти, приступи кашлю стають слабшими. Іноді період одужання може тривати від 2 до 6 місяців.

Щоб запобігти кашлюку, усі діти повинні щепитися 4 рази у різні вікові періоди: 2, 4, 6 і 18 місяців. 

Також від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижня вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці її життя до отримання нею вакцини. 

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