Зеленський на Харківщині зустрівся із підприємцями та наголосив на потребі в ППО

Президент України Володимир Зеленський проінспектував будівництво фортифікацій у Харківській області.

Про це він повідомив у телеграмі.

"Був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється", – зазначив глава держави.

Зеленський також провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів.

"Пишаюся нашими харків’янами! Вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову та області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки", – наголосив президент і додав, що також урядовці працюють над допомогою місту і області, щоб подолати наявні енерговиклики.

За словами Зеленського, фінансування забезпечить держава.

Президент провів зустріч із підприємцями Харківщини і подякував усім, "хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя".

"Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", – додав Зеленський.

Також під час зустрічі презентували економічну платформу "Зроблено в Україні".

"Урядовці представлять заходи підтримки, зважаючи на енергетичні та безпекові виклики. Працюємо заради всієї України й українців", – сказав президент.

Крім того, Зеленський вручив державні нагороди представникам Збройних Сил України, Нацгвардії, поліції, ДСНС.

Він нагадав, що Харкову, як і іншим містам України, необхідно посилювати протиповітряну оборону.

"І всі наші партнери у світі мають знати, що довіру до них та майбутнє демократичного, вільного світу можна здобути саме зараз і саме в таких містах, як наш Харків, як Запоріжжя, як Херсон, як багато міст Сумщини, Донеччини, як Миколаїв, як міста Чернігівщини, Дніпровщини – усі, де потрібна ППО, усі, які потребують політичної волі світу – рішень, щоб жити, щоб перемогти російський терор. Є й наші рішення для посилення ППО тут, у Харкові", – додав Зеленський.