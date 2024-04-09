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Найбільше зруйнованих культурних пам’яток припадає на Харківщину, – МКІП

На тимчасово окупованих територіях залишається понад 20 тис. пам'яток культури національного та місцевого значення.

Найбільше зруйнованих культурних пам’яток припадає на Харківщину, – МКІП
Фото: EPA/UPG

За період з 24 лютого 2022 року до 25 березня 2024 РФ зруйнувала або пошкодила 1046 пам’яток культурної спадщини. Про це повідомило Міністерство культурної та інформаційної політики. З них національного значення – 128, місцевого – 848, щойно виявлених – 70.

Зокрема, пам’ятки археології складають 57 об’єктів, архітектури – 294, архітектури та містобудування – 312, архітектури та містобудування, історії – 66, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 7, архітектури, історії – 40, історії – 221, містобудування – 5, містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, монументального мистецтва – 21, науки і техніки, архітектури – 2, садово-паркового мистецтва – 1.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях:

  • Харківська область – 294 об’єкти;

  • Херсонська область – 136;

  • Донецька область – 125;

  • Одеська область – 123; 

  • Чернігівська область – 70;

  • Київська область та м. Київ – 69;

  • Миколаївська область – 45;

  • Запорізька область – 38; 

  • Львівська область – 36;

  • Дніпропетровська область – 34;

  • Луганська область – 30;

  • Сумська область – 25;

  • Хмельницька – 10;

  • Вінницька область – 4;

  • Полтавська область – 4;

  • Житомирська область – 2;

  • Кіровоградська – 1.

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