Найбільше зруйнованих культурних пам’яток припадає на Харківщину, – МКІП

За період з 24 лютого 2022 року до 25 березня 2024 РФ зруйнувала або пошкодила 1046 пам’яток культурної спадщини. Про це повідомило Міністерство культурної та інформаційної політики. З них національного значення – 128, місцевого – 848, щойно виявлених – 70.

Зокрема, пам’ятки археології складають 57 об’єктів, архітектури – 294, архітектури та містобудування – 312, архітектури та містобудування, історії – 66, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 7, архітектури, історії – 40, історії – 221, містобудування – 5, містобудування та монументально-декоративного мистецтва – 19, монументального мистецтва – 21, науки і техніки, архітектури – 2, садово-паркового мистецтва – 1.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях: