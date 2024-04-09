Карандєєва обурив хейт через бронювання працівників цирку

Це менше, ніж 10% від загальної чисельності колективу.

Дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб, це менше, ніж 10% від загальної чисельності колективу.

Про це повідомив в.о. міністра культури України Ростислав Карандєєв.

“Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще 3 технічних працівника, які нероздільно пов’язані з артистами та без участі яких вистави просто не відбуваються”, – уточнив Карандєєв.

Він вважає, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа – звичайна неповага до людей, що працюють у цій сфері.

Зокрема, Дирекція пересувних циркових колективів України – це єдиний заклад, що проводить вистави у територіальних громадах, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи.

Співробітники колективу перебувають у відрядженні 11 місяців на рік, їздять на деокуповані території, показують вистави в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.

“За 2023 рік колективом було проведено 1510 вистав які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях”, – наголосив Карандєєв.

Також він зауважив, що вісім працівників Дирекції пересувних циркових колективів України сьогодні захищають країну у складі ЗСУ.

Що ж стосується працівників медіа, частина працівників цієї сфери теж заброньована, оскільки українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України.

“Люди критично важливі культурі. Культура та медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими і професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу”, – підсумував в.о. міністра.