​У Києві відновлює роботу недержавний театр "Терра Інкогніта" із Маріуполя

У Києві відроджується перший недержавний театр Донеччини “Терра Інкогніта” з Маріуполя. Художнього керівника театру Анатолія Левченка та його родину минулого року вивезли з окупації.
Про це повідомляє команда Центру прав людини ZMINA, яка допомагала з евакуацією.
Левченко знаходився у полоні росіян в окупованому Донецьку майже 10 місяців, а після звільнення разом з родиною наважився виїхати на підконтрольну територію та звернувся із цим запитом до правозахисників.
Людмила Янкіна, керівниця напрямку із захисту громадянського суспільства Центру прав людини ZMINA, розповіла, що організація займається підтримкою цивільних заручників, тобто осіб, яких незаконно позбавили свободи на окупованих територіях представники РФ, і постійно отримує запити від людей.
Перша вистава театру - "Світло вкінці тунелю" за п’єсою Неди Нежданої - відбудеться вже цієї суботи та неділі, 6 та 7 квітня, у Києві в Центрі Леся Курбаса. Саме ця п’єса мала бути представлена 25 лютого 2022 року у Маріупольському драматичному театрі, де Левченко був головним режисером.
Події п'єси розгортаються в приміщенні міського моргу, де дві молоді жінки виявилися замкненими на ніч. Все, що залишається, – ділитися думками, страхами, надіями і перебирати можливі версії того, що сталося. Головна ідея п’єси — відчути справжню важливість деяких базових цінностей: наприклад усвідомити, що без свободи вибору, без права ухвалювати самостійні рішення і нести за них відповідальність життя людини стає, можливо, більш легким і простішим, але позбавляється сенсу і глузду.
- Анатолій Левченко – відомий у Маріуполі театральний діяч. З його ініціативи 2015 року в маріупольському театрі, що цілу вічність мав статус «русского», почалася нова доба – сучасної української п’єси. Утім тривала вона недовго. Театральне середовище виявилося вороже налаштованим до українізації, а підтримки громади не вистачило, щоб якось вплинути на ситуацію. 2018 року Левченка усунули з посади головного режисера, а пізніше звільнили з театру. Згодом режисер заснував власний проєкт. Докладніше про Леченка читайте в серії матеріалів LB.ua "«Режик-нацик». Історія режисера, що пережив облогу Маріуполя, донецькі в’язниці та повернувся в Україну".
- 16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Внаслідок здійсненого бомбового удару загинули близько 300 людей. Згодом Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.