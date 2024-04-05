​У Києві відновлює роботу недержавний театр "Терра Інкогніта" із Маріуполя

Його керівника Анатолія Левченка минулого року разом із родиною вивезли з окупації.

У Києві відроджується перший недержавний театр Донеччини “Терра Інкогніта” з Маріуполя. Художнього керівника театру Анатолія Левченка та його родину минулого року вивезли з окупації.

Про це повідомляє команда Центру прав людини ZMINA, яка допомагала з евакуацією.

Левченко знаходився у полоні росіян в окупованому Донецьку майже 10 місяців, а після звільнення разом з родиною наважився виїхати на підконтрольну територію та звернувся із цим запитом до правозахисників.

Людмила Янкіна, керівниця напрямку із захисту громадянського суспільства Центру прав людини ZMINA, розповіла, що організація займається підтримкою цивільних заручників, тобто осіб, яких незаконно позбавили свободи на окупованих територіях представники РФ, і постійно отримує запити від людей.

Перша вистава театру - "Світло вкінці тунелю" за п’єсою Неди Нежданої - відбудеться вже цієї суботи та неділі, 6 та 7 квітня, у Києві в Центрі Леся Курбаса. Саме ця п’єса мала бути представлена 25 лютого 2022 року у Маріупольському драматичному театрі, де Левченко був головним режисером.

Події п'єси розгортаються в приміщенні міського моргу, де дві молоді жінки виявилися замкненими на ніч. Все, що залишається, – ділитися думками, страхами, надіями і перебирати можливі версії того, що сталося. Головна ідея п’єси — відчути справжню важливість деяких базових цінностей: наприклад усвідомити, що без свободи вибору, без права ухвалювати самостійні рішення і нести за них відповідальність життя людини стає, можливо, більш легким і простішим, але позбавляється сенсу і глузду.