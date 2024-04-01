Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
ГоловнаКультура

Львівська опера поставить оперу "Золотий обруч" Бориса Лятошинського

Режисер-постановник – Іван Уривський.

Львівська опера поставить оперу "Золотий обруч" Бориса Лятошинського
Фото: вікіпедія

Львівська національна опера у партнерстві з Liatoshynsky Foundation працює над новою постановкою опери "Золотий обруч" Бориса Лятошинського. Нову візію української оперної класики втілюватиме режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка - Іван Уривський. Прем'єра постановки запланована на 2025 рік.

Планується, що ця постановка розпочне реалізацію одного із пріоритетних напрямів програми розвитку Львівської національної опери «Український прорив», що стосується залучення широкого кола українських театральних режисерів до оперних постановок.

Про оперу "Золотий обруч":

  • «Золотий обруч» (також відома як «Золотий вінець», «Захар Беркут», «Беркути») – опера українського композитора Бориса Лятошинського за мотивами повісті Івана Франка «Захар Беркут». 
  • Прем'єра відбулась у 1930 році у Одеській опері; її ставили також у Київській та Харківській опері.
  • На початку 1930-х Лятошинського звинуватили у формалізмі і «Золотий обруч» зник з репертуарів.
  • В другій редакції оперу поставили в 1970 році у Львові; в 1971 за цю постановку Лятошинський був удостоєний (посмертно) Шевченківської премії.
  • Втретє “Золотий обруч” поставили в 1989 в Київській опері, проте на відміну від львівської, ця постановка отримала критичні відгуки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies