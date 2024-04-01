Львівська опера поставить оперу "Золотий обруч" Бориса Лятошинського

Львівська національна опера у партнерстві з Liatoshynsky Foundation працює над новою постановкою опери "Золотий обруч" Бориса Лятошинського. Нову візію української оперної класики втілюватиме режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка - Іван Уривський. Прем'єра постановки запланована на 2025 рік.

Планується, що ця постановка розпочне реалізацію одного із пріоритетних напрямів програми розвитку Львівської національної опери «Український прорив», що стосується залучення широкого кола українських театральних режисерів до оперних постановок.

Про оперу "Золотий обруч":