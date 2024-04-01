Львівська опера поставить оперу "Золотий обруч" Бориса Лятошинського

Львівська національна опера у партнерстві з Liatoshynsky Foundation працює над новою постановкою опери "Золотий обруч" Бориса Лятошинського. Нову візію української оперної класики втілюватиме режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка - Іван Уривський. Прем'єра постановки запланована на 2025 рік.
Планується, що ця постановка розпочне реалізацію одного із пріоритетних напрямів програми розвитку Львівської національної опери «Український прорив», що стосується залучення широкого кола українських театральних режисерів до оперних постановок.
Про оперу "Золотий обруч":
- «Золотий обруч» (також відома як «Золотий вінець», «Захар Беркут», «Беркути») – опера українського композитора Бориса Лятошинського за мотивами повісті Івана Франка «Захар Беркут».
- Прем'єра відбулась у 1930 році у Одеській опері; її ставили також у Київській та Харківській опері.
- На початку 1930-х Лятошинського звинуватили у формалізмі і «Золотий обруч» зник з репертуарів.
- В другій редакції оперу поставили в 1970 році у Львові; в 1971 за цю постановку Лятошинський був удостоєний (посмертно) Шевченківської премії.
- Втретє “Золотий обруч” поставили в 1989 в Київській опері, проте на відміну від львівської, ця постановка отримала критичні відгуки.