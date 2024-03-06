Опера Chornobyldorf отримала Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

Опера українських композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка Chornobyldorf отримала Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії. Про це повідомило Королівське філармонічне товариство.

Переможців обирала група експертів з класичної музики Великої Британії.

Нагороду присудили в номінації “Опера та музичний театр”. Серед конкурентів Chornobyldorf була опера “Діалоги кармеліток” режисера Баррі Коскі про страту черниці та опера “Невинність” у постановці Саймона Стоуна про стрілянину у школі, створена у колаборації труп Амстердама, Гельсінкі та Сан-Франциско, а також Королівської опери.

Фото: twitter.com/RoyalPhilSoc

“Це для нас сюрприз, оскільки ми не зовсім британська опера. Але це дуже приємне визнання, бо з нами у номінації були два з найбільших оперних театрів світу з величезними бюджетами. І наша самопроголошена оперна студія, яка займає 20 квадратних метрів в Спілці композиторів, перемогла цих монстрів оперної індустрії. Дуже вдячні всім партнерам”, – каже композитор Ілля Разумейко.

“Насправді, це не персональна відзнака, це відзнака України.Такі речі треба діставати на загал і гордитись ними, бо це справжнє підтвердження нашої стійкості і відповідальності за культурне життя країни”, – коментує композитор Роман Григорів.

Прем'єрний показ Chornobyldorf у Великій Британії відбувся у межах Сезону культури Велика Британія/Україна під час фестивалю сучасної музики в Гаддерсфілді, де вона стала подією-відкриттям. Запис опери транслювали місяць на британському радіо класичної музики ВВС-3.

Фото: Jörg Baumann Опера Chornobyldorf

Chornobyldorf розповідає про нащадків людства, що пережили серію техногенних та кліматичних катастроф і зараз будують постапокаліптичне поселення на руїнах атомної станції.

Крім Сполученого королівства, Chornobyldorf вже встигли показати в у Нідерландах, Австрії, Італії, Литві та США. Найближчим часом її зможуть оцінити в Чехії. Раніше в Україні опера отримала п'ять нагород театрального фестивалю-премії ГРА. А також увійшла до шістки найкращих опер та музично-театральних перформансів за версією Music Theater Now.

Наразі Роман Григорів та Ілля Разумейко працюють над новою оперою GAIA-24. Її прем’єра відбудеться 10 травня у Києві. 16 травня вона відкриє провідний європейський фестиваль O.Festival.

Фото: Jörg Baumann Опера Chornobyldorf

Про Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

– Королівське філармонічне товариство Великої Британії було засноване у 1813 році і є одним з найстаріших музичних товариств у світі.

– Премію присуджують від 1989 року за живе виконання класичної музики. Цьогоріч її вперше вручили за межами столиці, в Манчестері у Королівському Північному музичному коледжі.

– Британська Рада підтримала візит Іллі Разумейка та Романа Григоріва у Велику Британію, тож вони змогли отримати нагороду особисто.