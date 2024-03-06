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Опера Chornobyldorf отримала Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

Її присуджують за живе виконання класичної музики.

Опера Chornobyldorf отримала Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії
Опера Chornobyldorf
Фото: Valeria Landar

Опера українських композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка Chornobyldorf отримала Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії. Про це повідомило Королівське філармонічне товариство.

Переможців обирала група експертів з класичної музики Великої Британії. 

Нагороду присудили в номінації “Опера та музичний театр”. Серед конкурентів Chornobyldorf була опера “Діалоги кармеліток” режисера Баррі Коскі про страту черниці та опера “Невинність” у постановці Саймона Стоуна про стрілянину у школі, створена у колаборації труп Амстердама, Гельсінкі та Сан-Франциско, а також Королівської опери. 

Фото: twitter.com/RoyalPhilSoc

“Це для нас сюрприз, оскільки ми не зовсім британська опера. Але це дуже приємне визнання, бо з нами у номінації були два з найбільших оперних театрів світу з величезними бюджетами. І наша самопроголошена оперна студія, яка займає 20 квадратних метрів в Спілці композиторів, перемогла цих монстрів оперної індустрії. Дуже вдячні всім партнерам”, – каже композитор Ілля Разумейко.

“Насправді, це не персональна відзнака, це відзнака України.Такі речі треба діставати на загал і гордитись ними, бо це справжнє підтвердження нашої стійкості і відповідальності за культурне життя країни”, – коментує композитор Роман Григорів. 

Прем'єрний показ Chornobyldorf у Великій Британії відбувся у межах Сезону культури Велика Британія/Україна під час фестивалю сучасної музики в Гаддерсфілді, де вона стала подією-відкриттям. Запис опери транслювали місяць на британському радіо класичної музики ВВС-3.

Опера Chornobyldorf
Фото: Jörg Baumann
Опера Chornobyldorf

Chornobyldorf розповідає про нащадків людства, що пережили серію техногенних та кліматичних катастроф і зараз будують постапокаліптичне поселення на руїнах атомної станції.

Крім Сполученого королівства, Chornobyldorf вже встигли показати в у Нідерландах, Австрії, Італії, Литві та США. Найближчим часом її зможуть оцінити в Чехії. Раніше в Україні опера отримала п'ять нагород театрального фестивалю-премії ГРА. А також увійшла до шістки найкращих опер та музично-театральних перформансів за версією Music Theater Now. 

Наразі Роман Григорів та Ілля Разумейко працюють над новою оперою GAIA-24. Її прем’єра відбудеться 10 травня у Києві. 16 травня вона відкриє провідний європейський фестиваль O.Festival.

Опера Chornobyldorf
Фото: Jörg Baumann
Опера Chornobyldorf

Про Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії

– Королівське філармонічне товариство Великої Британії було засноване у 1813 році і є одним з найстаріших музичних товариств у світі. 

– Премію присуджують від 1989 року за живе виконання класичної музики. Цьогоріч її вперше вручили за межами столиці, в Манчестері у Королівському Північному музичному коледжі.

– Британська Рада підтримала візит Іллі Разумейка та Романа Григоріва у Велику Британію, тож вони змогли отримати нагороду особисто.

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