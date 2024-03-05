ЮНЕСКО підтримає 14 українських культурних проєктів на $140 тис.

У 2024 році ЮНЕСКО надасть фінансову підтримку 14-м українським проєктам, які перемогли у відкритому конкурсі програми (re)connection UA. Програму реалізують ГО “Музей сучасного мистецтва” та UEAF (Надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО). Загалом у конкурсі взяли участь 129 проєктів від культурних інституції з 22-х регіонів України,

Загальна сума підтримки складе 140 тисяч доларів США; вона фінансується з бюджету UEAF та програми ЮНЕСКО-Ашберг для митців та професіоналів культури.

Переможцями (re)connection UA 2023/24 стали:

“Насіння Поліни Райко”, спільнототворення навколо спадку Поліни Райко і його інтеграція в модерні мистецькі практики, ГО Центр культурного розвитку “Тотем” (Херсон/Тернопіль); GAIA - 24. Opera del Mondo, геоісторична опера про гуманітарну та екологічну кризу спричинену підривом Каховської ГЕС, мистецька фундація PORTO FRANKO (Івано-Франківськ/Київ); “Прелюдія”, короткометражний фільм, що працює з темою психологічної травматизації цивільних під час війни, група “Кінотрон” (Київ); “Татуювання війни”, програма підтримки молодих фотограф_ок з південних регіонів України і виставковий проєкт, Миколаївська школа фотографії MYPH (Миколаїв); “Стирання та пригадування”, медіа проєкт, мистецько-дослідницька онлайн платформа SONIAKH у партнерстві з ГО “Культурні географії” (Київ); “Зміст”, друкований каталог мистецьких проєктів Музею сучасного мистецтва (Херсон) ім. С. Волязловського (МСМХ) до 20-річчя інституції, ГО “Музейні справи” (Херсон); 5 Minutes for Ukrainian Art, серія публікацій в онлайн-медіа Artslooker.com, ГО “Мистецька ланка” (Київ); “Тіло небезпеки”, перформативно-танцювальна вистава, що досліджує досвід перебування у стані постійної загрози, незалежний театр “Нафта” у партнерстві з ГО “Держава і Я” (Харків); “Європейська спадщина Донбасу”, мультимедійний виставковий проєкт, ТОВ “435 ФІЛМС” (Київ); “Вибачте Номерів Немає”, мистецька резиденція, ГО Резиденція сучасного мистецтва “Вибачте номерів немає” (Ужгород); “Жінки Лота”, виставковий проєкт мистецького об'єднання Memory Lab у Харкові, у партнерстві з ГО Detail (Івано-Франківськ/Харків); “Триває десятий рік”, збірка персональних історій дитинства і дорослішання молоді Луганщини та Донеччини від “Галерея Неотодрешь”, ГО “Молодіжна спільнота Лисичанська” (Лисичанськ/Львів); “Любов варта всього”, альманах незалежного українського “короткого метру”, створеного під час повномасштабного вторгнення, ГО “86” (Славутич/Київ); “Дослухаємося до всіх звуків. Насторожено майже принюхуємося до них, як пси”, дослідження звуко-візуального виставкового проєкту, ГО “Інституція Нестабільних Думок” (Київ).

Обрані ініціативи будуть реалізовані в Києві, Харкові, Львові, Миколаєві, Херсоні, Тернополі, Ужгороді та інших містах України. Всі проєкти мають на меті забезпечити сталість роботи культурних інституцій, економічно підтримати митців і професіоналів культури, а також захистити права народу України на культурну ідентичність та різноманіття.

Фото: скрін відео К’яра Децці Бардескі, Голова представництва ЮНЕСКО в Україн

“Культура має унікальну властивість об’єднувати людей і підвищувати стійкість в часи кризи. За часів важких випробувань для України ГО МСМ і UNESCO запускають другу фазу програми, що має на меті підтримати художни_ць і культурні інституції, аби ті були спроможні продовжувати свою вітальну роботу і готуватися до відновлення культурного сектору”, – прокоментувала К’яра Децці Бардескі, Голова представництва ЮНЕСКО в Україні.

У 2022-му за програмою було підтримано 7 культурних проєктів.