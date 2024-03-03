Що подивитися: 7 серіалів березня

Серіали березня пропонують глядачам і глядачкам багато цікавинок. З-поміж них ми обрали 7 найзахопливіших історій: про злочинців у Парижі, нових «Джентльменів» від Ґая Річі, містичну драму про кохання й космос, казку про відважну розбійницю й два документальні серіали — про таємниче зникнення субмарини в Аргентині й Холодну війну.

Фурії Парижа

Коли: 01.03.2024

Де дивитися: Netflix

«Фурії Парижа» занурюють нас у серце столиці Франції, де помста й організована злочинність сплітаються в захопливу історію. Ця 8-серійна стрічка розповідає історію молодої жінки, яка вирішила помститися за смерть батька. Їй доведеться зіткнутися з таємничою Фурією, що стежить за порядком у паризькому кримінальному світі.

Серіал поєднує драму й екшн і постійно тримає глядачів у напрузі. Він досліджує питання моралі, влади, лояльності й демонструє наслідки прагнення помсти.

Анікулапо: Повстання примари

Коли: 01.03.2024

Де дивитися: Netflix

Серіал «Анікулапо: Повстання примари» є продовженням фільму «Анікулапо» 2022 року нігерійського режисера Кунле Афолаяна.

Історія розгортається навколо Саро. Чоловік заплутується в павутинні політичних інтриг й особистих трагедій після того, як закохується в королеву імперії Ойо. Передчасна смерть переносить його до країни мертвих, де він стикається з наслідками своїх вчинків і прагне спокути перед тим, як повернутися на землю живих. Серіал працює з концепцією реінкарнації та ідеєю про те, що наші душі пов’язані між собою в різних життях.

Сан-Хуан: Зникла субмарина

Фото: sortiraparis.com Кадр з серіалу 'Сан-Хуан: Зникла субмарина'

Коли: 07.03.2024

Де дивитися: Netflix

Зникнення аргентинського підводного військового човна «Сан-Хуан» у 2017 році шокувало країну й спричинило напругу серед населення. Сім’ї чіплялися за надію в пошуках відповідей, створюючи атмосферу невизначеності, яка резонувала всією Аргентиною. Продюсери Ніколас Каррерас і Маркос Саккетті діляться мотивацією створення документального серіалу: «Нас спонукала необхідність прояснити різні гіпотези зникнення підводного човна ARA San Juan».

Серіал досліджує обставини зникнення, заглиблюючись у пошуково-рятувальні операції, а також вивчає глибокий вплив цієї трагедії на сім’ї членів екіпажу й аргентинське населення. Стрічка прагне пролити світло на правду, що стоїть за цим загадковим морським інцидентом.

Сигнал

Коли: 07.03.

Де дивитися: Netflix

Паула повернулася на Землю після місяців перебування на орбіті. Тепер лише короткий переліт через океан відділяє її від сім’ї. Але вона так і не потрапляє додому. Її чоловік Свен і донька Чарлі марно чекають на прибуття літака — він зник, немов ніколи й не існував.

Свен намагається захистити доньку від жахливої новини й хапається за кожну можливість відшукати слід дружини. Зрештою знаходить натяки, де може перебувати Паула. Але чим далі він іде, тим більше проблем виникає в його житті; загадка, здається, стає глибшою, а загроза для нього, Чарлі та всієї планети — дедалі більшою. Адже на орбіті Паула зробила неймовірне відкриття в глибинах космосу.

Чотири серії лімітованого серіалу обіцяють багато напруги й драми.

Джентльмени

Коли: 07.03.

Де дивитися: Netflix

Режисер Гай Річі спочатку планував «Джентльменів» як телевізійний серіал, але натомість адаптував його у фільм 2019 року. Та зрештою вирішив повернутися до початкової ідеї, і тепер ми зможемо побачити цей серіал на Netflix.

У «Джентльменах» Едді Горніман (Тео Джеймс) несподівано успадковує великий заміський маєток батька й дізнається, що той був частиною імперії марихуани. Це поступово вводить його в кримінальний світ, адже безліч непривабливих персонажів із злочинних структур Британії хочуть отримати свою частку в цьому бізнесі. Аби вирвати свою сім’ю з їхніх пазурів, Едді намагається зіграти з гангстерами за їхніми правилами. Однак поволі його засмоктує світ злочинності, і він починає насолоджуватися владою.

Окрім Тео Джеймса, у серіалі знялися Кая Скоделаріо, Деніел Інгс, Вінні Джонс, Жасмін Блекборроу й інші.

Поворотний момент: Атомна бомба й Холодна війна

Фото: скрін відео/netflix.com Кадр з серіалу 'Поворотний момент: Атомна бомба й Холодна війна'

Коли: 12.03.

Де дивитися: Netflix

Luminant Media й режисер Браяна Кнаппенбергера випускають новий документальний серіал про Холодну війну. Він відштовхується від розробки атомної бомби й драматичного поширення ядерної зброї в наступні десятиліття та простежує історію Холодної війни від розпаду Радянського Союзу до приходу до влади Володимира Путіна й російського вторгнення в Україну.

«Поворотний момент» містить понад 100 інтерв’ю, узятих у семи країнах світу, які розповідають особисті історії. Вони показують, наскільки сильно Холодна війна змінила життя і вплинула на світову історію. Зокрема, серіал містить інтерв’ю із сімома світовими лідерами, нинішніми й колишніми, включно з президентом України Володимиром Зеленським, а також з видатними політичними діячами, такими як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, колишній директор ЦРУ Роберт Гейтс і колишня державна секретарка США Кондоліза Райс. У серіалі також представлені ключові фігури Холодної війни.

Renegade Nell

Коли: 29.03.2024

Де дивитися: Disney+

Серіал розповідає про кмітливу й відважну молоду жінку, яку звинувачують у вбивстві і яка несподівано стає найвідомішою розбійницею Англії XVIII століття.

Згодом вона дізнається, що небезпеки в її житті пов’язані з інтриганом графом Пойнтоном — її головним супротивником. Дівчині доведеться кинути йому виклик.

У головній ролі — акторка серіалу «Дівчата з Деррі» Луїза Харланд. Магічного духа, який оберігатиме головну героїню, зіграв Нік Мохаммед із серіалу «Тед Лассо».