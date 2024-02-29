Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
ГоловнаКультура

Костін: окупанти знищили понад 900 об'єктів культурної спадщини України

Генпрокуратура здійснює понад 60 розслідувань щодо злочинів проти культурної спадщини. 

Костін: окупанти знищили понад 900 об'єктів культурної спадщини України
Фото: МКІП

Через агресію Росії за останні два роки було пошкоджено або знищено понад 900 об'єктів культурної спадщини України. 

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час міжнародної конференції високого рівня U4J. United for Heritage у Києві.

"Повномасштабне вторгнення вже призвело до пошкодження або знищення понад 900 об'єктів культурної спадщини. Оцінки збитків, завданих війною культурі України, сягають 19 мільярдів доларів США", — сказав Костін.

За інформацією Костіна, наразі здійснюється понад 60 розслідувань щодо злочинів проти культурної спадщини. Масштабність і цілеспрямованість цих злочинів є ще одним свідченням намірів Кремля здійснити геноцид проти українського народу. 

Генпрокурор додав, що навмисне знищення культурної спадщини – це один із геноцидальних намірів російського керівництва, а значна частина злочинної політики Росії спрямована на намагання стерти нашу національну ідентичність та культуру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies