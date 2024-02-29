Костін: окупанти знищили понад 900 об'єктів культурної спадщини України

Через агресію Росії за останні два роки було пошкоджено або знищено понад 900 об'єктів культурної спадщини України.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час міжнародної конференції високого рівня U4J. United for Heritage у Києві.

"Повномасштабне вторгнення вже призвело до пошкодження або знищення понад 900 об'єктів культурної спадщини. Оцінки збитків, завданих війною культурі України, сягають 19 мільярдів доларів США", — сказав Костін.

За інформацією Костіна, наразі здійснюється понад 60 розслідувань щодо злочинів проти культурної спадщини. Масштабність і цілеспрямованість цих злочинів є ще одним свідченням намірів Кремля здійснити геноцид проти українського народу.

Генпрокурор додав, що навмисне знищення культурної спадщини – це один із геноцидальних намірів російського керівництва, а значна частина злочинної політики Росії спрямована на намагання стерти нашу національну ідентичність та культуру.