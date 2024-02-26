Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

До другої річниці повномасштабної війни відбулось публіне читання творів українських письменників з ініціативи Українського дому в Копенгагені. Читання пройшло 23-24 лютого в рамках події “Голоси гідності: поезія і музика з України».

23 лютого під час урочистої літургії в катедрі Хольменс за участі данського уряду та Короля Данії Фредеріка X українська поетка Катерина Калитко прочитала вірш “Молитва”.

24 лютого під час спеціальної події в Українському домі Катерина Калитко, Ія Ківа, Галина Крук, Ірина Цілик, Ірина Шувалова та Олександр Михед читали свою поезію та прозу українською мовою, а їхні тексти данською декламували відомі данські актори, серед яких Гіта Ньорбі, Софі Гробьоль, Клас Банг, Міа Лердам та Ніклас Сьодерберг Лундстрьом. Вечір супроводжувало музичне аранжуванням Олесі Здоровецької.

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

"Те, що такі сильні українські письменники та данські актори об'єднують зусилля, щоб дати голос українському народу, не лише прекрасно, але й надзвичайно важливо. У другу річницю повномасштабної війни наша підтримка українського народу та культурного життя не повинна ставитися під сумнів. Ось чому ми раді надіслати Україні чіткий сигнал солідарності за допомогою цієї події: Ми з вами!", – прокоментувала Генрієтта Борг Райнхольдт, регіональна директорка Данського культурного інституту.

Подію в Українському домі відвідали посли США, Франції, Німеччини, Польщі, Естонії, Ірландії, Хорватії, Словенії, Іспанії, Литви, Грузії, Ізраїлю, Люксембургу, Чехії, Індонезії, Мексики, Єгипту, Болгарії. Захід організували Український дім у Данії, Гете-Інститут Данії, Mungo Park та Данський культурний інститут.

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Фото: Ганна Грабарська Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені