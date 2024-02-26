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Українські письменники та данські актори провели творчі вечори в Копенгагені

Події відбулись до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

До другої річниці повномасштабної війни відбулось публіне читання творів українських письменників з ініціативи Українського дому в Копенгагені. Читання пройшло 23-24 лютого в рамках події “Голоси гідності: поезія і музика з України». 

23 лютого під час урочистої літургії в катедрі Хольменс за участі данського уряду та Короля Данії Фредеріка X українська поетка Катерина Калитко прочитала вірш “Молитва”. 

24 лютого під час спеціальної події в Українському домі Катерина Калитко, Ія Ківа, Галина Крук, Ірина Цілик, Ірина Шувалова та Олександр Михед читали свою поезію та прозу українською мовою, а їхні тексти данською декламували відомі данські актори, серед яких Гіта Ньорбі, Софі Гробьоль, Клас Банг, Міа Лердам та Ніклас Сьодерберг Лундстрьом. Вечір супроводжувало музичне аранжуванням Олесі Здоровецької.

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

"Те, що такі сильні українські письменники та данські актори об'єднують зусилля, щоб дати голос українському народу, не лише прекрасно, але й надзвичайно важливо. У другу річницю повномасштабної війни наша підтримка українського народу та культурного життя не повинна ставитися під сумнів. Ось чому ми раді надіслати Україні чіткий сигнал солідарності за допомогою цієї події: Ми з вами!", – прокоментувала Генрієтта Борг Райнхольдт, регіональна директорка Данського культурного інституту.

Подію в Українському домі відвідали посли США, Франції, Німеччини, Польщі, Естонії, Ірландії, Хорватії, Словенії, Іспанії, Литви, Грузії, Ізраїлю, Люксембургу, Чехії, Індонезії, Мексики, Єгипту, Болгарії. Захід організували Український дім у Данії, Гете-Інститут Данії, Mungo Park та Данський культурний інститут.

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Творчий вечір українських письменників та данських акторів в Копенгагені

Під час творчих вечорів українських письменників та данських акторів в Копенгагені
Фото: Ганна Грабарська
Під час творчих вечорів українських письменників та данських акторів в Копенгагені

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