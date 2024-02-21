На Європейському кіноринку Berlinale 2024 пройшла презентація 40 українських кінопроєктів

Також відбулась панельна дискусія, присвячена викликам української кіноіндустрії під час повномасштабного вторгнення.

У рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю на Європейському кіноринку десять українських кінокомпаній презентували понад 40 поточних та майбутніх кінопроектів. Про це повідомила пресслужба НСКУ.

Українські презентації дивились, зокрема, представники European film promotion, Czech film center, European solidarity fund with Ukrainian films, ACE та інші представники міжнародних фондів, продюсери, sales агенти.

Фото: НСКУ Презентація українських кінопроєктів на Європейському кіноринку Berlinale 2024

В презентації взяли участь кінокомпанії: 2Brave Productions, Family Production, студія анімації «Червоний собака», Іллєнко фільм продакшн, Група Кінотрон, Вавилон 13, United heroes, Сучасне українське кіно, Toy Cinema, ForeFilms. Після презентації українські продюсери мали низку зустрічей з потенційними партнерами.

“Такі події дуже важливі в контексті залучення нових партнерств, фінансування, та й просто підвищення "видимості" українського кіно. Присутність такої кількості фахових команд точно допоможе у знаходженні фінансування українських кінопроектів на різних етапах їх виробництва. Про певні успіхи й реалізовані кейси індустрія дізнається за певний час, але точно можна сказати, що Вавилон 13 буде більше представлений у Німеччині та Франції у наступні роки,” – зазначив Андрій Котляр, продюсер кінокомпанії Вавилон 13.

Фото: НСКУ Андрій Котляр, продюсер кінокомпанії Вавилон 13

Крім цього, на Європейському кіноринку пройшла панельна дискусія, присвячена викликам та можливостям української кіноіндустрії під час повномасштабного російського вторгнення. Дискусія зосередилась на аналізі поточного стану кіноіндустрії, а також на участі європейської кіноспільноти у розвитку українського кінематографа.

Як зазначила Дарія Бассель (продюсерка Moon Man Production, керівниця індустріального напрямку Docudays UA), всі українські документальні проекти фінансуються зараз європейськими фондами та міжнародними компаніями. Тож виклик полягає в тому, щоб проекти залишались дійсно українськими.

Обговорення також охопило ситуації з дистриб'юторами та учасниками кіноринку, можливостей копродукції та досвіду роботи в умовах воєнного часу.

Роман Романчук (генеральний директор Мультиплекс Холдинг) представив аналіз ситуації на кінопрокатному ринку України і відвідуваності кінотеатрів за останні 2 роки. Він зазначив, що, попри дуже нестабільну ситуацію, ринок вийшов на рівень 2021 року і поступово починає зростати.

Надія Зайончковська (контент-директор Green Light Films) прокоментувала позицію міжнародних правовласників і зазначила, що головною проблемою залишається продаж прав на територію України російським компаніям, а також продовження співпраці деяких українських компаній з російськими дистриб’юторами. Також вона відмітила, що зростання на 20% відвідуваності національних фільмів дає дистриб'юторам можливість інвестувати в розвиток українського кіно.

Манон Дюверже (Manon Duverger, керівниця проекту “Європейський фонд солідарності для українських фільмів”) звітувала про результати роботу фонду за рік. Вона зазначила, що робота фонда дала розуміння європейським продюсерам про рівень і якість українських проектів. Одним з результатів успішної співпраці з ними став фільм “Редакція”, (реж. Р. Бондарчук), який був представлений у програмі Берлінале цього року.

Фабріс Пушо (Fabrice Puchault, керівник відділу суспільства та культури в Arte France) розповів про результати роботи програми Generation Ukraine, яка підтримала 12 українських проектів. Декілька з них представлені в програмі Берлінале. Він також підтвердив необхідність подальшої підтримки українського кінематографа як дієвого опору пропаганді, яку веде російський агресор.

Фото: НСКУ Панельна дискусія на Європейському кіноринку Berlinale 2024

Українські індустріальні події Європейського кіноринку були організовані Національною спілкою кінематографістів України; вони відбулись за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у партнерстві з Українським Інститутом.