День закоханих у книги: історія світової традиції та способи зробити її особливою

Історія започаткування свята. І до чого тут благодійність?
У світі День книгодарування зʼявився вперше у США у 2012 році. Тоді син книжкової блогерки Емми Бродмур поцікавився, чому не існує особливого дня, коли люди дарують книжки усім навколо, адже у їхній родині була така традиція. Емма вдало використала цю ідею, щоб створити особливе свято для всіх — не тільки своїм дітям, а й тим, хто не має можливості придбати книжки собі самостійно. Адже потребу у цікавих історіях мають всі, незалежно від того, чи вони можуть закрити її самостійно.
Завдяки блогу Емми цю ініціативу швидко підхопили активісти по всьому світові. І тепер цю подію характеризують як «100% волонтерську ініціативу, спрямовану на збільшення доступу дітей до книг та ентузіазму до них». Адже відколи благодійна акція стала справжнім святом для книголюбів, вона полюбилася й дітям, і дорослим: люди почали дарувати книги одне одному, а також бібліотекам, дитячим будинкам, дитсадкам тощо.
Обрана дата — 14 лютого — теж вельми символічна. «Коли ще ділитися своєю любов'ю до книг, як не в день, який є синонімом кохання», — зазначала Емма.
От і коли я побачив традицію книгодарування за кордоном, одразу зрозумів, що вона вкрай необхідна й українцям. Адже це ще один неабиякий спосіб об'єднати книголюбів, підтримати український книжковий бізнес та просто залучити все більше людей до читання.
Відтак в книгарнях та видавництвах України в цей день діють знижки, проводяться заходи для всіх охочих та влаштовуються флешмоби:
Видавництво «Ранок» цьогоріч дарує 70% знижок на книги, а також проводить розіграш річного запасу книг при замовленні на суму від 500 грн до 18 лютого. А «Фабула» дарує одну з 14 книг на вибір як подарунок до замовлення від 800 грн!
Як відсвяткувати День книгодарування?
Подарувати книгу — значить піклуватися про психологічне здоровʼя та розвиток людини. А якщо ви ще й знаєте смаки людини, то точно справите більше враження, ніж могли б зробити це валентинкою, коробкою цукерок чи мʼякою іграшкою.
Шукаєте більше способів долучитися до святкування? Тримайте варіанти, що ви можете зробити:
● Даруйте кохання через книжки. Дітям, знайомим, друзям — це завжди корисно і приємно. А якщо ви хочете залишити атмосферу Дня закоханих, оберіть цікавий любовний роман, який подарує особливий настрій читачу.
● Підтримайте свято у соцмережах. Робіть дописи та використовуйте хештеги, які допоможуть вашим підписникам більше дізнатися про свято, або запускайте челенджі.
● Ініціюйте благодійну акцію для збору книг у бібліотеку, військовий госпіталь чи будь-яку організацію, яка передає книги тим, хто їх потребує.
● Організуйте книжковий обмін серед друзів, родини чи колег. Кожен може принести книгу, яку вони полюбляють, і обмінятися нею з іншими.
● Відвідайте літературні заходи або книжкові ярмарки, які організовують місцеві книгарні або культурні центри.
● Створіть книжковий клуб з друзями або спільнотою. Або відвідайте вже наявний. Це дозволить вам регулярно обговорювати книги, обирати нові та створювати для себе позитивний літературний досвід.
Даруйте. Кохайте. Читайте! Моя вам порада: оберіть на подарунок книгу замість валентинки! Адже це саме те, до чого людина зможе повертатися знов і знов. І памʼятайте, що головна ідея свята — надихати людей дарувати гарні книги та емоції, що заховані всередині неї.