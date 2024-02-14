День закоханих у книги: історія світової традиції та способи зробити її особливою

Я впевнений, що причина цьому — те, що від 2018 року 14 лютого, у День святого Валентина, в Україні зʼявилась нова подія. Сьогодні щонайменше 44 різні країни світу вже беруть участь у Міжнародному дні дарування книг, включаючи Чехію, Україну, Угорщину, Таїланд, Нігерію, Індію, Китай та десятки інших.

Розголос таких подій на весь світ позитивно впливає на щоденне читання книжок та прослуховування аудіокнижок українцями. Наприклад, за кілька років показник зріс більш ніж удвічі: з 8% у 2020 році до 17% у 2023 році. Водночас кількість людей, які ніколи не читають книжки, зменшилась з 33% до 30%.

У сьогоденні, коли технології штурмують наше життя та змінюють звички, досі існують свята й події, які нагадують нам про невмирущу цінність культури та знань. День книги, поезії, писемності… Але по-справжньому особливим для мене є свято для закоханих у книжки — День книгодарування.

Фото: facebook/Книгарня 'Є'

Історія започаткування свята. І до чого тут благодійність?

У світі День книгодарування зʼявився вперше у США у 2012 році. Тоді син книжкової блогерки Емми Бродмур поцікавився, чому не існує особливого дня, коли люди дарують книжки усім навколо, адже у їхній родині була така традиція. Емма вдало використала цю ідею, щоб створити особливе свято для всіх — не тільки своїм дітям, а й тим, хто не має можливості придбати книжки собі самостійно. Адже потребу у цікавих історіях мають всі, незалежно від того, чи вони можуть закрити її самостійно.

Завдяки блогу Емми цю ініціативу швидко підхопили активісти по всьому світові. І тепер цю подію характеризують як «100% волонтерську ініціативу, спрямовану на збільшення доступу дітей до книг та ентузіазму до них». Адже відколи благодійна акція стала справжнім святом для книголюбів, вона полюбилася й дітям, і дорослим: люди почали дарувати книги одне одному, а також бібліотекам, дитячим будинкам, дитсадкам тощо.

Обрана дата — 14 лютого — теж вельми символічна. «Коли ще ділитися своєю любов'ю до книг, як не в день, який є синонімом кохання», — зазначала Емма.

От і коли я побачив традицію книгодарування за кордоном, одразу зрозумів, що вона вкрай необхідна й українцям. Адже це ще один неабиякий спосіб об'єднати книголюбів, підтримати український книжковий бізнес та просто залучити все більше людей до читання.

Відтак в книгарнях та видавництвах України в цей день діють знижки, проводяться заходи для всіх охочих та влаштовуються флешмоби:

Видавництво «Ранок» цьогоріч дарує 70% знижок на книги, а також проводить розіграш річного запасу книг при замовленні на суму від 500 грн до 18 лютого. А «Фабула» дарує одну з 14 книг на вибір як подарунок до замовлення від 800 грн!

Як відсвяткувати День книгодарування?

Подарувати книгу — значить піклуватися про психологічне здоровʼя та розвиток людини. А якщо ви ще й знаєте смаки людини, то точно справите більше враження, ніж могли б зробити це валентинкою, коробкою цукерок чи мʼякою іграшкою.

Шукаєте більше способів долучитися до святкування? Тримайте варіанти, що ви можете зробити:

● Даруйте кохання через книжки. Дітям, знайомим, друзям — це завжди корисно і приємно. А якщо ви хочете залишити атмосферу Дня закоханих, оберіть цікавий любовний роман, який подарує особливий настрій читачу.

● Підтримайте свято у соцмережах. Робіть дописи та використовуйте хештеги, які допоможуть вашим підписникам більше дізнатися про свято, або запускайте челенджі.

● Ініціюйте благодійну акцію для збору книг у бібліотеку, військовий госпіталь чи будь-яку організацію, яка передає книги тим, хто їх потребує.

● Організуйте книжковий обмін серед друзів, родини чи колег. Кожен може принести книгу, яку вони полюбляють, і обмінятися нею з іншими.

● Відвідайте літературні заходи або книжкові ярмарки, які організовують місцеві книгарні або культурні центри.

● Створіть книжковий клуб з друзями або спільнотою. Або відвідайте вже наявний. Це дозволить вам регулярно обговорювати книги, обирати нові та створювати для себе позитивний літературний досвід.

Даруйте. Кохайте. Читайте! Моя вам порада: оберіть на подарунок книгу замість валентинки! Адже це саме те, до чого людина зможе повертатися знов і знов. І памʼятайте, що головна ідея свята — надихати людей дарувати гарні книги та емоції, що заховані всередині неї.