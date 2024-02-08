Економічний поступ тижня: розвиток наперекір всьому

За результатами обстеження сільськогосподарських підприємств, проведеним Держстатом, рівень їх ділових настроїв на І квартал 2024 р. порівняно з попереднім кварталом виявив очікування щодо зменшення обсягів виробництва продукції та зростання цін на сільськогосподарську продукцію. Водночас індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у І кварталі 2024р. підвищився порівняно із ІV кварталом 2023р. на 6,3 в.п. і становить плюс 11,1%. Підприємства роздрібної торгівлі також очікують на збільшення обсягу замовлень товарів, зростання цін реалізації товарів та збільшення кількості працівників. Натомість індикатор ділової впевненості у сфері послуг у І кварталі 2024р. знизився порівняно із ІV кварталом 2023р. на 1,8 в. п. і становить мінус 7,4%. Проте найгірші очікування були виявлені у будівництві – індикатор ділової впевненості в цій сфері, хоч і підвищився порівняно із IV кварталом 2023р. на 3,1 в.п., проте залишається у негативній площині – мінус 39,3%.

Фото: Волинська ОДА

Бюджетний сектор

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок: 37,0 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 35,1 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 44,9 млрд, відшкодовано – 9,8 млрд грн); 13,0 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 12,2 млрд грн – акцизного податку; 4,6 млрд грн – ввізного та вивізного мита; 3,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами; 2,0 млрд грн – податку на прибуток підприємств. При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 113,8% (+7,3 млрд грн), Державною митною службою – 130,3% (+11,0 млрд грн).

Окрім того у січні цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 3,4 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Кошти надійшли від Японії у межах проектів Світового банку. Загалом за підсумками січня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 154,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби України, за січень 2024 року касові видатки державного бюджету становили понад 169,3 млрд грн, у тому числі загального фонду – 149,5 млрд гривень. За січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 33,3 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6 % від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 32,03 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 19,3 млрд грн (250,0 млн дол. США та 235,0 млн євро). Із зовнішніх джерел надійшло 11,25 млрд грн (297,0 млн дол. США) позики МБРР у межах фінансування проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE)». При цьому платежі з погашення державного боргу за січень 2024 року склали 17,5 млрд грн (94,6% плану), платежі з обслуговування – 9,5 млрд грн (90,6 % плану).

Валютний сектор

За інформацією НБУ станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 525,0 млн дол. США. У січні вони знизилися на 4,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

На валютні рахунки Уряду в Національному банку у січні надійшло 898,9 млн дол. США, з яких 512,1 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики; 386,8 млн дол. США – позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол. США, з яких 368,5 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП; 69,6 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком; 3,5 млн дол. США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Чистий продаж валюти НБУ в січні становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем.

Фінансовий сектор

За минулий тиждень за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 671 пільговий кредит на загальну суму 2 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 533 кредити на 1,3 млрд гривень. За час дії воєнного стану в Україні видано 45,9 тис. доступних кредитів на загальну суму 184,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 34,3 тис. кредитів на 94 млрд грн), з яких станом на 29 січня поточного року: 13,53 млрд грн – на інвестиційні цілі; 8,74 млрд грн – як антикризові кредити; 3,73 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 36,39 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 57,98 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Згідно з опитуванням НБУ про умови банківського кредитування, проведеним у IV кварталі 2023 року, більшою мірою зріс попит на валютні позики і кредити великим компаніям. Вперше за останніх п’ять кварталів попит великих підприємств зростав помітніше за попит МСП. У IV кварталі, вперше за останній рік, попит на іпотеку знизився, переважно про це зазначили великі банки. Попит на споживчі позики не змінився. У січні – березні 2024 року респонденти прогнозують подальше зростання попиту на позики бізнесу. Найбільше – на гривневі та короткострокові кредити, а також позики великим компаніям.

Кредитні стандарти для бізнесу в цілому не змінилися. Водночас близько третини респондентів повідомили про пом’якшення стандартів для МСП. Цьому сприяли поліпшення очікувань економічної активності та конкуренція між банками. З іншого боку, гірші очікування розвитку окремих галузей або підприємств, обмінного курсу та потреба в капіталі надалі тиснули в бік посилення стандартів для бізнесу загалом. У І кварталі респонденти планують пом’якшити кредитні стандарти для МСП і посилити для валютних та довгострокових позик.

У наступні 12 місяців банки очікують зростання кредитного портфеля. Водночас фінустанови прогнозують погіршення якості позик. Обсяги фондування в наступні 12 місяців надалі зростатимуть. Банки традиційно сподіваються на більший приплив коштів від населення.

У ІV кварталі банки вказали на зростання валютного, кредитного та операційного ризиків. Ризик ліквідності знизився. У І кварталі фінустанови прогнозують подальше посилення валютного, кредитного та операційного ризиків.