Нацбанк дозволив до кінця року продати заморожені російські та білоруські рублі

Нацбанк тимчасово пом’якшив валютні обмеження і дозволив до кінця 2024 року продати (обміняти) кошти клієнтів банків у російських та білоруських рублях.
"З метою приведення нормативно-правових актів Національного банку у відповідність до Закону № 3498 Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських / білоруських рублях, якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України “Про банки і банківську діяльність", – йдеться у повідомленні Нацбанку.
Умови для здійснення таких операцій:
- якщо банками-нерезидентами (крім банків-резидентів РФ та Білорусі та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до ЗУ "Про санкції"), в яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалене рішення про конвертацію (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту;
- продаж (обмін) російських/білоруських рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.
Ці зміни набрали чинності з 7 лютого.
- Заборону на будь-які операції із російськими та білоруськими рублями Нацбанк ввів Постановою №18 від 24 лютого 2022 року.
- Проте у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів, закон набрав чинності з 24 грудня 2023 року.