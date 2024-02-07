Нацбанк дозволив до кінця року продати заморожені російські та білоруські рублі

Пом’якшення набули чинності від 7 лютого і триватимуть до 31 грудня 2024 року.

Нацбанк тимчасово пом’якшив валютні обмеження і дозволив до кінця 2024 року продати (обміняти) кошти клієнтів банків у російських та білоруських рублях.

"З метою приведення нормативно-правових актів Національного банку у відповідність до Закону № 3498 Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських / білоруських рублях, якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України “Про банки і банківську діяльність", – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Умови для здійснення таких операцій:

якщо банками-нерезидентами (крім банків-резидентів РФ та Білорусі та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до ЗУ "Про санкції"), в яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалене рішення про конвертацію (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту;

продаж (обмін) російських/білоруських рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.

Ці зміни набрали чинності з 7 лютого.