Міноборони анонсувало перші держзакупівлі за новою моделлю

В Україні відбудуться перші державні закупівлі за новою моделлю. "Державний оператор тилу" оголосив тендери на харчування.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Постачання харчування стартує з квітня.
"Тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання", - зазначили у міністерстві.
У Міноборони нагадали, що раніше правила закупівель (власне закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості) були зосереджені безпосередньо в одному департаменті відомства, що створювало корупційні ризики. Після низки перевірок цей департамент розформували, а його функції розділили між різними структурами.
- ДОТ запрацював із грудня 2023 року. Міноборони заявило, що впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію.
- На початку листопада міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про призначення гендиректора ДОТ. Ним став Арсен Жумаділов, який до цього очолював Агенцію ресурсного забезпечення армії.
- Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков пояснив, що тепер держзакупівлі проводитимуть за новою системою. Вона складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – «Державний оператор тилу» та «Агенція оборонних закупівель». Департамент політики закупівель формулюватиме профільну політику закупівель, координуватиме фінансову діяльність агенцій та розроблятиме нормативно-правові акти. «Державний оператор тилу» закуповуватиме тилове майно для армії: харчі, амуніцію, пально-мастильні матеріали. При цьому орієнтуватиметься на 100% постачання від українських виробників.